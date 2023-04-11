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благотворительный фонд

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Пять вопросов директору фонда

20 мая 2024Интервью
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И все они о том, что вам на самом деле хотелось бы узнать: какой самый важный итог работы фонда за 17 лет, как узнать, на что было потрачено ваше пожертвование, где найти отчетность «Подари жизнь».

Вы задали эти вопросы в соцсетях фонда и мы постарались ответить на них максимально подробно. В самом удобном — видео — формате.

Екатерина Шергова, директор фонда отвечает на ваши вопросы

Видео: Евгения Ванеева

  • 85 000 детей получили помощь за 17 лет работы «Подари жизнь».

  • Фонд отчитывается перед всеми, кому это важно: публичные ежемесячные и годовые отчеты вы видите на сайте и в соцсетях, кроме того, мы предоставляем документы в Минюст и раз в год проходим аудиторскую проверку.

  • Если вашему ребенку нужна помощь, напишите обращение в фонд.

Новости

Все новости

Пять вопросов директору фонда

И все они о том, что вам на самом деле хотелось бы узнать: какой самый важный итог работы фонда за 17 лет, как узнать, на что было потрачено ваше пожертвование, где найти отчетность «Подари жизнь».

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