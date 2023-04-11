И все они о том, что вам на самом деле хотелось бы узнать: какой самый важный итог работы фонда за 17 лет, как узнать, на что было потрачено ваше пожертвование, где найти отчетность «Подари жизнь».
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Екатерина Шергова, директор фонда отвечает на ваши вопросы
Видео: Евгения Ванеева
85 000 детей получили помощь за 17 лет работы «Подари жизнь».
Фонд отчитывается перед всеми, кому это важно: публичные ежемесячные и годовые отчеты вы видите на сайте и в соцсетях, кроме того, мы предоставляем документы в Минюст и раз в год проходим аудиторскую проверку.
Если вашему ребенку нужна помощь, напишите обращение в фонд.
Новости
Пять вопросов директору фонда
И все они о том, что вам на самом деле хотелось бы узнать: какой самый важный итог работы фонда за 17 лет, как узнать, на что было потрачено ваше пожертвование, где найти отчетность «Подари жизнь».
«За деньги можно купить даже не здоровье, а жизнь»
И не одну: в этом уверен Александр Полянский, благотворитель и донор фонда «Подари жизнь», а также герой проекта «Это мне по силам — любить».
«Рак — смертельное заболевание, но мы научились его лечить»
Врач-онколог Денис Шевцов ярко, горячо и доходчиво объясняет, откуда берется рак, а также легко, на понятных примерах опровергает надоевшие, но сильно въевшиеся в сознание мифы, которые очень мешают врачам лечить детей.