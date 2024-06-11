Разыгрываем килограмм мороженого

И зовем всех в гости, в кафе Casa Leone , где за прилавками с вкуснейшими десертами и великолепными напитками вас встретят известные артисты и друзья фонда.

21 июня в кафе Casa Leone состоится благотворительная акция в поддержку подопечных фонда. За прилавками вас встретят известные артисты, а собранные средства будут направлены в помощь детям, которым помогает «Подари жизнь». Акция начнется в 15.00 и продлится всю вторую половину дня.

Кто в детстве мечтал стать продавцом мороженого? Алиса Гребенщикова, Соня Присс, Ольга Лерман, Марк Тишман, Александра Розанова, Артур Сопельник, Дарья Мельникова, Анастасия Ильинская, Саша Ревенко, Сергей Друзяк, Анна Якунина, Саша Плисакова, Этери, Саша Мизев, Паша Артемьев, Настя Стежко.

Если вы не сможете прийти 21 июня или хотите поддержать фонд дополнительно, вы можете сделать любое пожертвование на этой страничке. 20 июня будут выбраны три благотворителя, которые получат подарки от Casa Leone: сертификаты на 1 кг джелато!

Приходите в гости, покупайте мороженое, выигрывайте сертификаты на джелато и будьте с нами всегда! Помогать просто. Присоединяйтесь!