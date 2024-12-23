Совместно с книжным сервисом Литрес фонд «Подари жизнь» выпустил сборник «Оттолкнуться от паузы». Одна из новелл — «Кафе “Юпитер”» — посвящена Полине Асеевой: в 2016 году она проходила лечение от апластической анемии.
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«Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде»
После пересадки костного мозга Полина не могла есть и за несколько месяцев похудела на 20 килограммов. О том, что помогало не сдаваться и продолжать жить обычной жизнью даже в больнице — дружить, общаться, влюбляться и не падать духом, — в рассказе Полины.
Полина до (болезни) — это жизнерадостный, целеустремленный, упертый ребенок с огромной улыбкой на лице, полный жизненной энергии, с невероятным желанием поступить в медицинский университет. Этому ребенку все по плечу, он даже дерзкий местами. Никаких преград, препятствий, все нипочем.
Полина во время болезни. Мама внушала мне, что я должна оставаться воином, сражаться, не терять себя, этот свой внутренний стержень. Но во время лечения, конечно, случалось всякое, были моменты, когда хотелось все бросить. Я очень уставала. И все же откуда-то появлялись силы, как будто даже не было выбора, надо было продолжать — и все. Все-таки ценность жизни во время болезни повышается во много раз.
Полина после болезни — это человек, который сумел справиться с огромными сложностями, прошел через невероятные испытания и не потерял любовь к жизни, целеустремленность, энергию. Бывает же такое, что после больницы люди замыкаются в себе, боятся жить. А я справилась и смогла вернуться к обычному ритму. И да, мне кажется, что я стала сильнее. Мудрее. И люблю жизнь еще больше, чем когда-либо.
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Новости
Три Полины: до болезни, во время лечения и после выздоровления
Совместно с книжным сервисом Литрес фонд «Подари жизнь» выпустил сборник «Оттолкнуться от паузы». Одна из новелл — «Кафе “Юпитер”» — посвящена Полине Асеевой.
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