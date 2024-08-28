С Днем благотворительности!

Вас поздравляют дети, которым вы помогаете! И благодарят от всего сердца за вашу любовь, которую они ощущают каждый день и которая помогает им бороться и побеждать.

Благотворительность — это про любовь. В фонде об этом знают все. Даже дети. Сегодня, в День благотворительности (и всегда!), мы признаёмся вам в любви и передаем слово ребятам, которым не терпится выразить свои чувства.

Владу Горбунову 9 лет, он приехал в Москву из Барнаула лечиться от саркомы Юинга Фото: Юлия Ласкорунская

«Я люблю капибар. Они милые и добродушные. Я смотрел на них в зоопарке и очень хотел погладить. Потому что когда любишь — хочешь обнимать, целовать, кормить. И помогать? И помогать. Из-за “химии” у меня выпали все волосы. Но в отделении меня называют красавчиком. Никита, волонтер, когда приходит, первым делом идет ко мне в палату. Я тут самый маленький, меня все любят и обнимают». А Наталья, мама Влада, рассказала нам такую историю: «Старший сын прислал нам видео с выпускного, и оказалось, что он постриг свои длинные волосы, чтобы поддержать Влада! Вот такой сюрприз, мы ничего не знали. Влада тогда это сильно впечатлило. Это любовь. А еще любовь, когда волонтеры и благотворители находят возможность, чтобы отдать свое время, деньги и внимание абсолютно незнакомым людям. Когда видишь, что тебя поддерживают, появляются силы продолжать борьбу с болезнью».

Даше Пристенко 16 лет, она приехала из Ставрополя лечиться от острого лимфобластного лейкоза Фото: Юлия Ласкорунская

«Конечно, помощь другим — это про любовь. Что еще может поднять человека в семь утра, если не любовь? Доноры, которые сдают для нас кровь, приезжают утром в больницу, а потом идут на работу. Они относятся к нам, совершенно незнакомым детям, с такой теплотой. Потом перед тобой висит этот пакетик с кровью. И сперва тебе прямо очень плохо: нет сил с кровати встать, голова кружится. А благодаря тому, что в пакетике, и человеку, который встал в семь утра, вдруг начинают розоветь щеки и как будто жизнь в тело возвращается. И те, кто переводит деньги на лекарства, — это героические люди, без них мы бы не выжили. Я помню один случай в больнице. Девочке назначили дорогое лекарство, и его ей кто-то купил. Никто даже не знал кто. И родители просто плакали. От счастья. А мы все были в шоке. И благодарили очень сильно. Сами не знали кого. Мне кажется, такое можно сделать, только если сильно любишь».

Даше Ефимовой 12 лет, она приехала на обследование в Центр Димы Рогачева из Тольятти Фото: Юлия Ласкорунская

«Я знаю, что благотворительность — это когда одни люди, у которых все хорошо, помогают тем, у кого что-то пока не очень. Это значит любить? Думаю, да. Потому что эти люди вместо того, чтобы купить себе что-то хорошее, переводят деньги в благотворительные фонды. Они так сочувствуют, хотят помочь, и это, конечно, делается от любви. У этих людей большое сердце. Недавно мне надо было сдать генетический анализ крови, очень дорогой, денег таких у нас не было, мы обратились в фонд, и нам помогли десятки незнакомых людей».

Владу Салмину 19 лет, он лечился от острого лимфобластного лейкоза, выздоровел и уехал домой в Чебоксары Фото: из личного архива

«Мое лечение стоило больше 3,5 миллионов рублей. Я думал, что мы никогда не соберем эту сумму, но фонд организовал съемки, про меня показали сюжет на НТВ. Мы посмотрели с мамой, вздохнули, и я тогда, кажется, сразу пошел спать. Утром просыпаюсь — мама говорит, что деньги собраны. Я был в таком шоке. За одну ночь! Не мог поверить. И почему-то представил себе, сколько людей поучаствовало в этом. Я до сих пор благодарен каждому, кто мне помог. Я же для этих людей совершенно незнакомый, посторонний человек, а они все почему-то откликнулись и решили перечислить деньги. Я максимально всем благодарен. Получается, что и к незнакомым людям можно испытывать самые сильные чувства».

Вике Кормилиной 11 лет, она приехала из Кургана в Москву лечиться от остеосаркомы Фото: Юлия Ласкорунская

«Любовь — это когда очень переживаешь за человека. Вот я попала в больницу, а моя близкая подруга мне пишет, переживает за меня, интересуется мною, спрашивает, как у меня дела. Еще я знаю про фонды, про людей, которые помогают. Таких людей очень много, они это делают из любви, человеческой любви, которая идет от души, от сердца. Поэтому они незнакомым людям, детям из сострадания помогают лечиться, выздоравливать. И поднимают нам настроение! Это когда в больницу приходит артисты или волонтеры и показывают нам кино. Недавно был фокусник, клоуны».