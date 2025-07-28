С Днем благотворительности!

Сегодня — Международный день благотворительности. Ваш день. Ведь когда-то вы сказали: «Я рядом» — и не просто сказали, а стали той самой надеждой, которая держит.

Если бы ты был волшебником, что бы ты сделал?

В 2024 году фонд поддержали более 497 тысяч благотворителей. Все вместе вы помогли 6585 детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Мы подготовили для вас видео. Посмотрите, послушайте. Это про вас. Это для вас. Это благодаря вам.

Потому что вы откликнулись и пришли на помощь. И подарили детям понимание того, что чудеса возможны, когда вы рядом. И сегодня мы хотим, чтобы вы это увидели, услышали, почувствовали.

Спасибо, что вы рядом!