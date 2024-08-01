С днем рождения, Риналь!

Я буду рад любой сумме, переведенной в фонд. Даже сто рублей имеют значение, когда нас много. Они складываются в миллионы и спасают жизни детей.

Риналь, поздравляем от всей души! И, конечно, благодарим за все, что вы делаете для фонда. С вами невероятно приятно работать и дружить. Пусть в вашей жизни все складывается как нельзя лучше, будет много интересных творческих задач, впечатлений, добра, света и любви. И пусть на все хватает сил, души и сердца! С днем рождения!