Рады поздравить с днем рождения Риналя Мухаметова, актера и попечителя фонда «Подари жизнь». По традиции Риналь превратил свой праздник в благотворительное событие. Приглашаем присоединиться!
Я буду рад любой сумме, переведенной в фонд. Даже сто рублей имеют значение, когда нас много. Они складываются в миллионы и спасают жизни детей.
Риналь, поздравляем от всей души! И, конечно, благодарим за все, что вы делаете для фонда. С вами невероятно приятно работать и дружить. Пусть в вашей жизни все складывается как нельзя лучше, будет много интересных творческих задач, впечатлений, добра, света и любви. И пусть на все хватает сил, души и сердца! С днем рождения!
Поздравить Риналя
И помочь детям бороться и побеждать
Новости
С днем рождения, Риналь!
Рады поздравить с днем рождения Риналя Мухаметова, актера и попечителя фонда «Подари жизнь». По традиции Риналь превратил свой праздник в благотворительное событие. Приглашаем присоединиться!
Капсула ZARINA X ПОДАРИ ЖИЗНЬ
ZARINA вместе с «Подари жизнь» представила благотворительную коллекцию одежды. Приглашаем вас за покупками: 10% от продажи капсулы в первый месяц будут направлены в поддержку подопечных фонда.
Пора «Начать с главного»!
Предлагаем учителям, школьникам и родителям начать учебный год с благотворительного флешмоба «Начнем с главного» и (или) уроков доброты, которые проведут для ребят волонтеры проекта «Дети помогают детям».