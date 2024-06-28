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Сеанс доброй магии

5 июля 2024События
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Роман Чертовских
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Летающий стол, монеты из воздуха, превращение воды в снег и лед силой мысли — все возможно, когда в гости приходит настоящий волшебник.

И волшебник пришел туда, где его очень ждали, — в Центр имени Димы Рогачева. Без голубого вертолета и эскимо, но с очаровательной ассистенткой и набором фокусов для маленьких пациентов.

Автор: Роман Чертовских

Красный платок в руках мага исчезал и появлялся снова, яйцо в волшебном мешочке превращалось в цыпленка, ложки сгибались силой мысли, а стол поднялся в воздух и полетел. 

Дети с интересом и удивлением следили за чудесными преображениями, хлопали в ладоши после каждого фокуса и смеялись. Мамы малышей и врачи пытались разгадать, как волшебному гостю удается нарушать все законы физики, но тщетно — чародей хранит секреты мастерства в тайне.

Автор: Роман Чертовских

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В конце выступления добрый волшебник попросил каждого из присутствующих поделиться одним из своих талантов. У одного это была любознательность, у другого — щедрость, у третьего — понимание. Дети и взрослые ловили таланты в воздухе, зажимали в кулаке и бросали в волшебный мешочек, где таланты превращались в золотые монеты.

— И что же мне делать с собранными талантами? Может, спрятать их в сундук и хранить, как клад? — спросил чародей.

— Нееет! – ответили хором зрители.

— Тогда я дам им прорасти, как большому дереву, чтобы вы смогли все свои таланты реализовать, — сказал на это добрый маг. — Только пообещайте, что будете использовать их во благо!

«Очень понравилось! Спасибо гостям, что пришли с таким! Морально немного разряжает, отвлекает, — поделилась впечатлением Мадина Дулатова. — Очень светлое, доброе и позитивное представление, после которого хочется улыбаться. Моему ребенку всего три года, он не всегда осознает происходящее, но с интересом смотрел. А это уже говорит о многом!»

Мы от всей души благодарим коллектив ДэГео за эти удивительные фокусы и развлечения! Увидеть что-то новое и интересное, порадоваться, посмеяться, зарядиться позитивом — что может быть лучше для детей, проходящих долгое лечение в больнице? Приходите еще, ребята и их родители будут вам очень рады!

Новости

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Сеанс доброй магии

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