«Коробки храбрости» все еще пусты

Недавно мы уже обращались к вам с просьбой помочь нам наполнить игрушками заветные коробки. Спасибо всем, кто откликнулся! Но нужно еще. Почему? Слово больничному координатору фонда, в прошлом пациентке онкоотделения.

Катя Колосова как никто другой знает, почему пустые «Коробки храбрости» — это плохо. Это сейчас Катя работает больничным координатором Центра Димы Рогачева, но было время, когда она сама была пациентом онкологической больницы. В 9 лет девочка заболела острым промиелоцитарным лейкозом. Лечилась долго и тяжело. И очень хорошо помнит, как детям может не хватать маленьких наград за терпение и смелость. «Когда я болела, единственное, что могло отвлечь меня, — это рисование. До болезни я ходила в художественную школу и мечтала поскорее вернуться обратно. Я рисовала все, что видела вокруг, но больше всего мне нравилось срисовывать лилии с постельного белья, которое мама привезла мне из дома».

Катя во время болезни и сейчас Фото: из личного архива

«Коробка храбрости» Игрушки как награда за смелость Список игрушек

«Точно могу сказать, что даже простая переклейка пластыря — это большой стресс для больного ребенка. Но даже маленький брелок из “Коробки храбрости” дает ему возможность успокоиться и почувствовать, что все было не зря. А целая картина по номерам, которую можно начать раскрашивать сразу после процедуры, точно поможет отвлечься от болезненных ощущений. Недавно к нам пришла девочка, которая давно лечится. И говорит: “Здравствуйте, у меня был очень плохой день. Может быть, у вас есть что-то, что могло бы сделать его лучше?” И у нас нашелся белый мишка. Она улыбнулась самой счастливой улыбкой в мире, которая сделала и мой день лучше. И день благотворителя, который передал эту игрушку в больницу, я уверена, тоже. Сейчас коробки пусты. Но дети не прекращают лечение ни на минуту. Очень сложно говорить, что у нас нет ничего, что могло бы сделать их день лучше. Я верю, что совсем скоро ребята снова будут заходить в процедурный кабинет с уверенностью, что получат своего мишку, который станет символом храбрости и силы».

Сейчас коробки пусты. Но дети не прекращают лечение ни на минуту. Очень сложно говорить им, что у нас нет ничего, что могло бы сделать их день лучше.

Основные требования к игрушкам Размер — не больше 15 см. Материалы: пластмасса, резина, каучук. НЕ деревянные, НЕ плюшевые и НЕ бьющиеся. Обязательно НОВЫЕ. Это требование врачей: дети лечатся в онкологических больницах.