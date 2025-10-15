Смысл, стиль и качество

Это три кита, на которых стоит наш мерч «Это мне по силам — любить». И если мы видим эту надпись на вашей футболке или худи, то сразу понимаем: вы один из нас.

Вау, это о любви В 2022 году, к 16-летию «Подари жизнь», фонд выпустил социальную рекламную кампанию «Это мне по силам — любить». Она о том, на что способен любой из нас: открыть сердце, почувствовать себя живым, прийти на помощь в трудную минуту, не остаться в стороне. Потому что благотворительность по силам каждому. Но рассказывать о том, что помогать — это здорово и легко, хотелось не только через истории благотворителей, волонтеров и доноров, но и через повседневные вещи. Такие, как худи и футболки, в которых мы ходим на работу, встречаемся с друзьями в кафе, ездим в метро. Чтобы окружающие (или хотя бы самые смелые из них), увидев надпись «Это мне по силам — любить», подошли и спросили: «Вау, а о чем это?»

Мы и сами с гордостью носим свой мерч и рассказываем о помощи детям всем интересующимся. А еще по футболкам и худи узнаем «своих». Носить мерч «Подари жизнь» — значит: быть амбассадором добра каждый день;

напоминать окружающим о важности помощи детям;

делиться своими ценностями с другими людьми;

быть частью большого дружного комьюнити.

Ценен вклад каждого Конечно, одной идеи недостаточно, и крутые вещи рождаются, когда за дело берутся специалисты. Разработать дизайн мерча нам помогло агентство креативных коммуникаций Blacklight. Концепт было решено строить вокруг кардиограммы — символа жизни и любви. Здесь она приобретает образ «орбиты» — своего круга людей, которые готовы делиться помощью, символизирует непрерывный процесс взаимопомощи. Также это путь, который выбирает каждый из нас: быть благотворителем, донором или волонтером. А еще важно было выбрать емкую формулировку, чтобы в несколько слов облечь всю глубину смыслов, которые так хочется донести. И снова все закрутилось вокруг любви.

Полина Неневолина, старший креативный копирайтер Blacklight: «Когда кажется, что от нас ничего не зависит, важно помнить: прямо сейчас я могу помочь спасти чью-то жизнь. Пусть это будет перевод на 100 рублей, 450 миллилитров крови или два часа свободного времени. Каждый может выбрать, что ему по силам, — и в этом вся магия благотворительности». Когда дизайн был готов и встал вопрос о производстве, на помощь пришли наши друзья — компания «Смерч». Она не просто взяла на себя все расходы по производству качественного мерча, организацию продажи, логистики и доставки, но и переводит всю прибыль от продаж в фонд на лечение детей.

Благотворительная коллекция мерча «Это мне по силам — любить» — о том, что благотворительность начинается с любви. И эта любовь способна на многое.

«Благотворительная коллекция мерча "Это мне по силам — любить" — о том, что благотворительность начинается с любви. И эта любовь способна на многое. Даже в самое сложное время. Нам не по силам изменить мир, но точно по силам помочь кому-то одному. Быть рядом с теми, кто в этом нуждается», — пишет «Смерч» у себя на сайте.

Конечно, ничего бы не вышло без наших амбассадоров, попечителей и звездных друзей. В фотосессии для первого дропа приняли участие Марк Тишман и Юлия Паршута, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, Манижа, Елка, Филипп Авдеев и многие другие. А еще они рассказывали о нашем мерче у себя в социальных сетях. И мы надеемся, что иногда надевают его в долгие перелеты между съемками или на променад в любимую кофейню. Да, так и появился наш мерч. Стал коллаборацией идейных людей, которым удалось собрать воедино смысл, стиль и качество. И, если честно, мы этим очень гордимся.

Надеемся, что сможем донести до молодого поколения, что помогать — это модно. Мода циклична, но мы хотим, чтобы сейчас этот цикл стал вечным. Даниил Михин, креативный продюсер Blacklight

Реальная помощь Начиная с первого тиража мерча, который мы запустили в ноябре 2022 года, «Смерч» перевел в фонд больше 2 миллионов 300 тысяч рублей! За этими невероятными цифрами — дети, которым поставили точный диагноз и провели необходимые обследования, которых обеспечили самыми эффективными лекарствами. Например, десятилетняя Валя, получившая «Азнам», который помог ей справиться с инфекционными осложнениями во время лечения и продолжить борьбу с болезнью. Или 17-летний Андрей, который своевременно получил препарат «Энтивио», необходимый для профилактики РТПХ перед пересадкой костного мозга. Или семилетний Ибрагим, которому после рецидива острого лимфобластного лейкоза был нужен курс «Блинцито». Надеемся, эта мысль греет вас не меньше, чем худи с нашей символикой.

Вместо вывода Мерч «Подари жизнь» — это про любовь, про помощь и про комьюнити. Про формирование людей, которые связаны общими ценностями. Вы надеваете его с утра, идете по улице и чувствуете себя частью чего-то важного. И не просто чувствуете, а действительно становитесь одним из нас. «Надеемся, что с помощью современного мерча в первую очередь мы сможем донести до молодого поколения, что помогать — это модно. Мода циклична, но мы хотим, чтобы сейчас этот цикл стал вечным», — Даниил Михин, креативный продюсер Blacklight.