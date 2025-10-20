Акции и события ноября

В ноябре, чтобы помочь детям, можно отправиться в путешествие, приобрести автомагнитолу или принять участие в одном из множества событий, которые организуют друзья фонда. Все подробности — в нашем обзоре.

Автомобильный бренд TEYES снова (в пятый раз!) сделал «Черную пятницу» благотворительной : с 11 по 20 ноября у них можно приобрести автомагнитолу по выгодной стоимости. От имени всех покупателей, выбравших продукцию TEYES, компания переведет 2 025 000 рублей в поддержку детей.

Для тех, кто любит путешествовать, сеть туристических агентств ООО «Юниверс» объявила о начале благотворительной акции : с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2026-го ООО «Юниверс» будет перечислять в фонд по 100 рублей с продажи каждого туристического тура. Вам — яркие впечатления, детям — самое эффективное лечение!

События от «Друзей фонда»

Марафон добрых дел «Вместе легче»

Марафон добрых дел, посвященный 10-летнему юбилею платформы «Друзья фонда», в самом разгаре. И вы все еще можете принять в нем участие! Для этого достаточно собраться с самыми близкими в уютной атмосфере, приятно провести время и сделать любое посильное пожертвование в пользу детей. Подробности здесь.

Ярмарка Kaskad Art Fair

15 и 16 ноября в пространстве павильона 49 на ВДНХ пройдет ярмарка Kaskad Art Fair. Гости ярмарки смогут не только увидеть и приобрести работы молодых авторов, но и стать частью благотворительной инициативы: все средства будут направлены на поддержку дружественных фондов (в числе которых «Подари жизнь») и независимых художников. Программа будет насыщенной, организаторы обещают выступления музыкантов, кинопоказы, лекции, диджей-сеты. Вход свободный.

Благотворительные экскурсии по Москве

Жители и гости столицы могут принять участие в благотворительной экскурсии по Москве. В ноябре их запланировано шесть: по Красной площади, Сокольникам, Преображенке, Немецкой слободе и не только. Каждый, кто поддержит инициативу пожертвованием, может ближе познакомиться с городом без дополнительной платы. Только не забудьте написать организаторам!

«Щедрый вторник» Университета детства

С 12 ноября по 2 декабря Университет детства организует тематические онлайн- и офлайн-мероприятия и предлагает присоединиться всем желающим. Участие в них (в том числе в роли спикера) доступно каждому, нужно только сделать пожертвование на платформе «Друзья фонда». А еще в рамках акции можно организовать собственное событие: ярмарку, спектакль, квиз или гаражную распродажу.

29 ноября Совет сообщества Университета детства проведет масштабный онлайн-фестиваль, где вы можете стать слушателем или спикером, провести мастер-класс и поделиться профессиональной историей. Будет полезно, весело и неформально!