«Сын никогда не сдавался, и я тоже»

Помню, как мы с Никитой ждали результатов пункции в коридоре Московского областного онкологического диспансера города Балашихи. У меня промелькнула мысль, которую я пыталась отогнать: неужели лейкоз? В этот момент доктор приглашает меня в кабинет и первое, что он говорит: «Мама, вы наши». Никогда не забуду эту фразу.

Сейчас Никита учится в девятом классе, собирается в инженерный класс, серьезно увлекается программированием. А еще он четыре года занимается барабанами, выступает на концертах. Он вообще невероятный и классный. Для себя я четко понимаю, что отблагодарить всех тех людей, которые тогда помогали нашей семье, можно только через добро, которое хочется возвращать. Поэтому я и решила стать волонтером.

Всех всегда интересовали вопросы: вот ты придешь в отделение, в котором вы находились на лечении, какие будут эмоции? будет ли страшно? сможешь ли ты смотреть на этих детей? Я точно знала, что страшно мне не будет, потому что я все это видела. И я точно смогу поймать в кадр самые искренние, настоящие эмоции родителей и детей. Мы никогда не снимаем слезы, даже если они очень выразительны. Мы всегда стараемся запечатлеть радостные моменты, чтобы поднять боевой настрой и оставить семьям подопечных на память об этой борьбе не только тревожные воспоминания. Кстати, в этом году впервые на очередном больничном мероприятии я не примеряла на себя роль мам, которые в нем принимали участие. Я была просто фотографом, просто волонтером, без оглядки на нашу историю. И это уже моя, пусть и маленькая, победа.