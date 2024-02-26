Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

«Сын никогда не сдавался, и я тоже»

20 марта 2024Анонсы
Текст:
Юлия Курябина
Поделиться:

Историю мамы, которая стала фотоволонтером в больнице, где несколько лет лечился от рака ее сын, опубликовал честный журнал для родителей «НЭН».

Никите было 4,5 года, когда у него поднялась высокая несбиваемая температура и начался сильный кашель. Воспаление легких не подтвердилось, но в анализе костного мозга были обнаружены раковые клетки.

Помню, как мы с Никитой ждали результатов пункции в коридоре Московского областного онкологического диспансера города Балашихи. У меня промелькнула мысль, которую я пыталась отогнать: неужели лейкоз? В этот момент доктор приглашает меня в кабинет и первое, что он говорит: «Мама, вы наши». Никогда не забуду эту фразу.

Юлия с Никитой во время лечения
1 из 3

Сейчас Никита учится в девятом классе, собирается в инженерный класс, серьезно увлекается программированием. А еще он четыре года занимается барабанами, выступает на концертах. Он вообще невероятный и классный. Для себя я четко понимаю, что отблагодарить всех тех людей, которые тогда помогали нашей семье, можно только через добро, которое хочется возвращать. Поэтому я и решила стать волонтером.

Всех всегда интересовали вопросы: вот ты придешь в отделение, в котором вы находились на лечении, какие будут эмоции? будет ли страшно? сможешь ли ты смотреть на этих детей? Я точно знала, что страшно мне не будет, потому что я все это видела. И я точно смогу поймать в кадр самые искренние, настоящие эмоции родителей и детей. Мы никогда не снимаем слезы, даже если они очень выразительны. Мы всегда стараемся запечатлеть радостные моменты, чтобы поднять боевой настрой и оставить семьям подопечных на память об этой борьбе не только тревожные воспоминания. Кстати, в этом году впервые на очередном больничном мероприятии я не примеряла на себя роль мам, которые в нем принимали участие. Я была просто фотографом, просто волонтером, без оглядки на нашу историю. И это уже моя, пусть и маленькая, победа.

Полную версию

Читайте на сайте журнала «НЭН»

Новости

Все новости

«Сын никогда не сдавался, и я тоже»

Историю мамы, которая стала фотоволонтером в больнице, где несколько лет лечился от рака ее сын, опубликовал честный журнал для родителей «НЭН».

Анонсы20.03.2024

Налоговый вычет для бизнеса и физлиц

В этом году вы можете вернуть часть уплаченного подоходного налога за 2023, 2022 и 2021 годы, если тратили деньги на лечение, обучение, добровольное страхование и благотворительность. Рассказываем, как это сделать.

Анонсы19.03.2024

Дни красоты в больницах

Дорогие друзья, мы ищем мастеров, готовых прийти в Российскую детскую клиническую больницу и Центр Димы Рогачева, чтобы сделать красивыми (и счастливыми) всех желающих. Подробности.

Анонсы26.02.2024

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari