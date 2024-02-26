«Сын никогда не сдавался, и я тоже»

Историю мамы, которая стала фотоволонтером в больнице, где несколько лет лечился от рака ее сын, опубликовал честный журнал для родителей «НЭН».
Никите было 4,5 года, когда у него поднялась высокая несбиваемая температура и начался сильный кашель. Воспаление легких не подтвердилось, но в анализе костного мозга были обнаружены раковые клетки.
Помню, как мы с Никитой ждали результатов пункции в коридоре Московского областного онкологического диспансера города Балашихи. У меня промелькнула мысль, которую я пыталась отогнать: неужели лейкоз? В этот момент доктор приглашает меня в кабинет и первое, что он говорит: «Мама, вы наши». Никогда не забуду эту фразу.
Сейчас Никита учится в девятом классе, собирается в инженерный класс, серьезно увлекается программированием. А еще он четыре года занимается барабанами, выступает на концертах. Он вообще невероятный и классный. Для себя я четко понимаю, что отблагодарить всех тех людей, которые тогда помогали нашей семье, можно только через добро, которое хочется возвращать. Поэтому я и решила стать волонтером.
Всех всегда интересовали вопросы: вот ты придешь в отделение, в котором вы находились на лечении, какие будут эмоции? будет ли страшно? сможешь ли ты смотреть на этих детей? Я точно знала, что страшно мне не будет, потому что я все это видела. И я точно смогу поймать в кадр самые искренние, настоящие эмоции родителей и детей. Мы никогда не снимаем слезы, даже если они очень выразительны. Мы всегда стараемся запечатлеть радостные моменты, чтобы поднять боевой настрой и оставить семьям подопечных на память об этой борьбе не только тревожные воспоминания. Кстати, в этом году впервые на очередном больничном мероприятии я не примеряла на себя роль мам, которые в нем принимали участие. Я была просто фотографом, просто волонтером, без оглядки на нашу историю. И это уже моя, пусть и маленькая, победа.
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