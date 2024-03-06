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«Получилось тепло и здорово»

3 апреля 2024События
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Роман Чертовских
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В Центр Димы Рогачева приехали актеры Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Предполагалось, что разговор пойдет о фильме «Я делаю шаг», который ребята посмотрели накануне. Но гостей расспрашивали обо всем на свете. 

Встреча началась с подарков: Настя и Сергей приехали с большим пакетом новых настольных игр. После приятного презента начался разговор, и пошел он на удивление легко — будто дети и актеры виделись далеко не первый раз.

Фото: Антон Егорычев

Обсуждали родные города, любимых и нелюбимых героев, новые мультики, рабочий график, лучшие места для путешествий, смешные случаи со съемок — ребятам интересно было послушать обо всем. Много шутили и смеялись. Почти сразу к беседе подключились родители и сотрудники больницы.

Сергей и Настя болтали с ребятами около часа. Потом раздали автографы, сфотографировались со всеми желающими и даже получили подарок — Юля вручила гостям дракона, которого рисовала несколько часов. «Ситуация в кино мне очень знакома, я сама дислексик: когда читаю, не могу сконцентрироваться на одной строчке, — рассказала Юля. — Встреча с героями фильма меня очень порадовала, подняла настроение. Раньше я лежала в отделении хирургии, там таких гостей не было. А от этого сильно увядаешь».

Фото: Антон Егорычев

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«Крутые ребята, очень открытые. Самое интересное — как проходили съемки. Я в шоке от того, что можно пять лет снимать один и тот же сериал! — поделился Артем, участвовавший в разговоре активнее всех. — Такие встречи радуют: тут сидишь, как взаперти, никого вообще не видишь. А вот когда приходят волонтеры и актеры, интересно поговорить и узнать, как они живут». После автограф-сессии Сергей и Настя зашли в палаты к ребятам, которые не смогли прийти на общую встречу. Поболтали, поддержали, пожелали поскорее поправляться.

Оказалось, на благотворительной встрече и Сергей, и Настя впервые. «Рассказали друзьям, что идем  в клинику, а они такие: “Вау, здорово! Мы тоже хотим поучаствовать!” Купили вместе с нами подарки. Я под большим впечатлением от встречи, — поделился мыслями Сергей. — Думал, будет тяжелее общаться, а оказалось, это легко. Потрясающие дети и родители, тепло и здорово все получилось».

От всего сердца благодарим Анастасию и Сергей за визит к нашим подопечным. Спасибо, что подарили детям и их родителям интересный разговор, хорошее настроение и улыбки: всего этого так не хватает в больнице!

Новости

Все новости

«Получилось тепло и здорово»

В Центр Димы Рогачева приехали актеры Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Предполагалось, что разговор пойдет о фильме «Я делаю шаг», который ребята посмотрели накануне. Но гостей расспрашивали обо всем на свете. 

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