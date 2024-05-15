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В РДКБ срочно нужны доноры

24 июня 2024Донорство
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Дорогие друзья, просьба о помощи: в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Требуется кровь третьей группы, отрицательный резус-фактор: B(III)Rh-.

ОПК Российской детской клинической больницы работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 11:00.

Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2 (на входе на этаж висит табличка «1 этаж»), отделение переливания крови.

Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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В РДКБ срочно нужны доноры

Дорогие друзья, просьба о помощи: в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Требуется кровь третьей группы, отрицательный резус-фактор: B(III)Rh-.

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