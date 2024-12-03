Где сдать кровь в выходные января

Делимся с вами расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в праздничные и выходные дни января: они начинают работать с 3 января. На всякий случай напоминаем, что 31 декабря во всех ОПК выходной.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 ждет доноров всех групп крови 3, 4, 5, 8, 11, 18 и 25 января с 08:00 до 13:00. Чтобы сдать кровь 11, 18 и 25 января , необходимо предварительно записаться по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 8 и 25 января с 08:30 до 12:30;

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 3, 11 и 25 января с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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