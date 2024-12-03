Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Объявления

Где сдать кровь в выходные января

26 декабря 2024Донорство
Поделиться:

Делимся с вами расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в праздничные и выходные дни января: они начинают работать с 3 января. На всякий случай напоминаем, что 31 декабря во всех ОПК выходной.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

  • Городская клиническая больница № 52 ждет доноров всех групп крови 3, 4, 5, 8, 11, 18 и 25 января с 08:00 до 13:00. Чтобы сдать кровь 11, 18 и 25 января, необходимо предварительно записаться по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

  • МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 8 и 25 января с 08:30 до 12:30;

  • Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 3, 11 и 25 января с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

Все новости

Где сдать кровь в выходные января

Делимся с вами расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в праздничные и выходные дни января: они начинают работать с 3 января. На всякий случай напоминаем, что 31 декабря во всех ОПК выходной.

Донорство 26.12.2024

Эльмире срочно нужны донорские гранулоциты

Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева все еще нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор отрицательный.

Донорство 5.12.2024

Где сдать кровь в выходные декабря

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.

Донорство 3.12.2024

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari