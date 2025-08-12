Где сдать кровь в выходные сентября?

Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные сентября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 6, 13, 20 и 27 сентября с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 27 сентября с 08:30 до 12:30;

Центр крови ФМБА ждет доноров 6, 13 и 27 сентября с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!