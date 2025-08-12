Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные сентября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 6, 13, 20 и 27 сентября с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 сентября с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 6, 13, 20 и 27 сентября с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 27 сентября с 08:30 до 12:30;
Центр крови ФМБА ждет доноров 6, 13 и 27 сентября с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Полезная информация
Новости
Где сдать кровь в выходные сентября?
Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные сентября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Центре Дмитрия Рогачева катастрофически не хватает доноров. Нужны все группы крови отрицательного резус-фактора.
Софье нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, отрицательный резус-фактор.