Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные октября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 4, 11, 18 и 25 октября с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 октября с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 4, 11, 18 и 25 октября с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 25 октября с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Полезная информация
Новости
Где сдать кровь в выходные октября?
Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные октября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.
Срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Центре Дмитрия Рогачева катастрофически не хватает доноров. Нужны все группы крови отрицательного и положительного резус-фактора.
Сразу двум детям нужны донорские гранулоциты
Арьяне и Артуру, пациентам Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья и вторая группа крови, резус-фактор любой.