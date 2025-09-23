Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Где сдать кровь в выходные октября?

1 октября 2025Донорство
Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные октября. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Донорство 1.10.2025

Срочно нужны доноры

Дорогие друзья, в Центре Дмитрия Рогачева катастрофически не хватает доноров. Нужны все группы крови отрицательного и положительного резус-фактора.

Донорство 26.09.2025

Сразу двум детям нужны донорские гранулоциты

Арьяне и Артуру, пациентам Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья и вторая группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 23.09.2025

