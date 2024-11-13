Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.
Итак, о рабочих и нерабочих дня декабря:
28 декабря — рабочий день. Внимание: МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского НЕ работает;
29, 30 и 31 декабря — официальные выходные;
31 декабря все ОПК не работают.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 28 и 30 декабря с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает без выходных: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 и 30 декабря с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 ждет доноров всех групп крови по субботам, 7, 21, 28 и 30 декабря, с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 14 и 28 декабря с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные декабря
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.
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