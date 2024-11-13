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Где сдать кровь в выходные декабря

3 декабря 2024Донорство
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Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.

Итак, о рабочих и нерабочих дня декабря:

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

  • Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 14 и 28 декабря с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные декабря

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.

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