Где сдать кровь в выходные декабря

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови в декабре со всеми рабочими и нерабочими датами. Мы очень ждем вас накануне длинных выходных января.

Итак, о рабочих и нерабочих дня декабря:

28 декабря — рабочий день. Внимание: МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского НЕ работает;

29, 30 и 31 декабря — официальные выходные;

31 декабря все ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 ждет доноров всех групп крови по субботам, 7, 21, 28 и 30 декабря, с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 14 и 28 декабря с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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