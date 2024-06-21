Великолепная восьмерка

Усы, лапы и хвост! Под окнами РДКБ — настоящий праздник: восемь дрессированных собак устроили веселое представление для детей, родителей и врачей.

Такие встречи уже стали доброй традицией: клуб Agility приходит в клинику восьмой год подряд. Появление собак неизменно вызывает у детей восторг. Конечно, в палаты животным заходить нельзя, поэтому шоу показывают под окнами больницы. И как только собаки выстраиваются для выступления, в окнах всех этажей появляются счастливые лица зрителей.

Автор: Юлия Жемкова

В этот раз дрессированные питомцы клуба Agility показали уйму занимательных трюков: ловили диски для фрисби, играли в чехарду, ходили восьмеркой, танцевали на задних лапах, крутились и кувыркались — чего только не было! Ребята аплодировали четвероногим артистам, снимали их на телефоны, и, что самое главное, искренне радовались и смеялись. После выступления маленьких собак посадили на подоконники первого этажа, и дети смогли полюбоваться на их вблизи. Самыми счастливыми оказались ребята, которым уже разрешили прогулки на улице: они смогли потрогать, погладить, почесать за ушком и сфотографироваться со всеми гостями.

Автор: Юлия Жемкова 1 из 5

«Мне нравится! Такие милашки, и погладить себя дают! — восторгается одиннадцатилетний Влад. — Я второй раз здесь, и, кажется, это приезжаю не в больницу, а в развлекательный центр. В прошлый раз был цирк, сейчас вот — собачки! Мы гуляли, увидели их и сразу побежали смотреть!» «К сожалению, дети вынуждены подолгу находиться в больнице, и такие мероприятия, конечно, сильно повышают дух, поднимают настроение, — говорит врач отделения Валерия Розанова. — И не только ребятам, но и родителям, и всему медперсоналу. Это всегда очень заметно!»