Великолепная восьмерка

Усы, лапы и хвост! Под окнами РДКБ — настоящий праздник: восемь дрессированных собак устроили веселое представление для детей, родителей и врачей.
Такие встречи уже стали доброй традицией: клуб Agility приходит в клинику восьмой год подряд. Появление собак неизменно вызывает у детей восторг. Конечно, в палаты животным заходить нельзя, поэтому шоу показывают под окнами больницы. И как только собаки выстраиваются для выступления, в окнах всех этажей появляются счастливые лица зрителей.
Автор: Юлия Жемкова
В этот раз дрессированные питомцы клуба Agility показали уйму занимательных трюков: ловили диски для фрисби, играли в чехарду, ходили восьмеркой, танцевали на задних лапах, крутились и кувыркались — чего только не было! Ребята аплодировали четвероногим артистам, снимали их на телефоны, и, что самое главное, искренне радовались и смеялись.
После выступления маленьких собак посадили на подоконники первого этажа, и дети смогли полюбоваться на их вблизи. Самыми счастливыми оказались ребята, которым уже разрешили прогулки на улице: они смогли потрогать, погладить, почесать за ушком и сфотографироваться со всеми гостями.
Автор: Юлия Жемкова
«Мне нравится! Такие милашки, и погладить себя дают! — восторгается одиннадцатилетний Влад. — Я второй раз здесь, и, кажется, это приезжаю не в больницу, а в развлекательный центр. В прошлый раз был цирк, сейчас вот — собачки! Мы гуляли, увидели их и сразу побежали смотреть!»
«К сожалению, дети вынуждены подолгу находиться в больнице, и такие мероприятия, конечно, сильно повышают дух, поднимают настроение, — говорит врач отделения Валерия Розанова. — И не только ребятам, но и родителям, и всему медперсоналу. Это всегда очень заметно!»
От всего сердца благодарим команду клуба Agility и всех собак за то, что много лет вы помогаете детям отвлекаться от больничной скуки и поднимаете им настроение! Выступление ваших питомцев — всегда большое событие для ребят, а доказательство тому — их восторженные лица, улыбки и смех. Огромное спасибо, очень ждем вас в следующем году!
Новости
Великолепная восьмерка
Усы, лапы и хвост! Под окнами РДКБ — настоящий праздник: восемь дрессированных собак устроили веселое представление для детей, родителей и врачей.
Мы продали (а вы съели) 110 кило мороженого
Всю пятницу в джелатерии Casa Leone творилось что-то неописуемое. Мороженое в пользу фонда продавали артисты (наши дорогие друзья), и очередь выстраивалась даже на улице. В итоге в помощь детям было собрано 263 720 рублей.
Главное событие лета
Мультиформатный фестиваль «Дикая мята»: музыка, танцы, развлечения, караоке, йога, рассветы и закаты, немного дождя и очень много солнца! Среди участников — фонд «Подари жизнь» и все его друзья.