Вместе с «Т—Ж» мы насчитали шесть причин: от социальных до физических. Сдавая кровь, вы помогаете людям, держите на контроле свое здоровье, получаете выходные дни и даже можете претендовать на льготы.
«Т—Ж» разложил все по полочкам, собрал все нужные ссылки, рассказал про противопоказания и про то, как следует правильно готовиться к сдачи крови. А мы хотим снова и снова повторить самое важное: одна донация позволяет спасти три жизни. Крови всегда не хватает: чтобы обеспечить всех нуждающихся, должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей. В России этот показатель равен 14 к 1000.
В среднем каждый подопечный фонда нуждается в шести переливаниях крови в месяц. Присоединяйтесь к безвозмездным донорам «Подари жизнь», переходите по ссылке, заполняйте форму и будьте с нами.
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Новости
Зачем становиться донором крови?
Вместе с «Т—Ж» мы насчитали шесть причин: от социальных до физических. Сдавая кровь, вы помогаете людям, держите на контроле свое здоровье, получаете выходные дни и даже можете претендовать на льготы.
«Исхожу из того, что ни одного пациента не упустили»
Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» рассказала спецкору «Коммерсанта» Ольге Алленовой о том, как сейчас врачи лечат детей, какие перспективы у коллабораций бизнеса и НКО, а также, неожиданно, о нехватке доноров.
С Днем благотворительности!
Вас поздравляют дети, которым вы помогаете! И благодарят от всего сердца за вашу любовь, которую они ощущают каждый день и которая помогает им бороться и побеждать.