Зачем становиться донором крови?

Вместе с «Т—Ж» мы насчитали шесть причин: от социальных до физических. Сдавая кровь, вы помогаете людям, держите на контроле свое здоровье, получаете выходные дни и даже можете претендовать на льготы.

«Т—Ж» разложил все по полочкам, собрал все нужные ссылки, рассказал про противопоказания и про то, как следует правильно готовиться к сдачи крови. А мы хотим снова и снова повторить самое важное: одна донация позволяет спасти три жизни. Крови всегда не хватает: чтобы обеспечить всех нуждающихся, должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей. В России этот показатель равен 14 к 1000.

В среднем каждый подопечный фонда нуждается в шести переливаниях крови в месяц. Присоединяйтесь к безвозмездным донорам «Подари жизнь», переходите по ссылке, заполняйте форму и будьте с нами.