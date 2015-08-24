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Доступность обезболивания

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Действенное и своевременное обезболивание в нашей стране долгое время было недоступно ни взрослым, ни детям. Без изменения законодательства, без большой работы с врачами, государством и обществом проблему было не решить.

Вопросами обезболивания фонд занимается с момента основания. Особенно плачевна всегда была ситуация с наркотическими анальгетиками. Из-за низкой их доступности больные люди страдали от сильнейших приступов боли, многие пациенты просто опасались принимать опиоиды. И сами врачи зачастую были плохо информированы и боялись назначать такие средства. В результате совместной работы ситуация очень медленно, но стала меняться.

1 июля 2021 года был подписан федеральный закон N 259-ФЗ «О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации». Согласно закону, в отношении медицинских работников не будут возбуждать уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, если оно было совершено по неосторожности при осуществлении ими медицинской деятельности и повлекло их утрату.  Однако такая утрата не должна причинить вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты будет фиксироваться комиссией. Порядок фиксации будет устанавливаться Минздравом России по согласованию с МВД России. Соответствующий проект приказа разработан Минздравом России. 

Недостаточный уровень качественного обезболивания пациентов и анализ практики применения статьи 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, проведенный фондом «Подари жизнь» более, чем за 10 лет, позволил выявить проблему уголовного преследования врачей, которые работают с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. 

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