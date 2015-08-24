Доступность обезболивания

Вопросами обезболивания фонд занимается с момента основания. Особенно плачевна всегда была ситуация с наркотическими анальгетиками. Из-за низкой их доступности больные люди страдали от сильнейших приступов боли, многие пациенты просто опасались принимать опиоиды. И сами врачи зачастую были плохо информированы и боялись назначать такие средства. В результате совместной работы ситуация очень медленно, но стала меняться.
1 июля 2021 года был подписан федеральный закон N 259-ФЗ «О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации». Согласно закону, в отношении медицинских работников не будут возбуждать уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, если оно было совершено по неосторожности при осуществлении ими медицинской деятельности и повлекло их утрату. Однако такая утрата не должна причинить вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты будет фиксироваться комиссией. Порядок фиксации будет устанавливаться Минздравом России по согласованию с МВД России. Соответствующий проект приказа разработан Минздравом России.
Недостаточный уровень качественного обезболивания пациентов и анализ практики применения статьи 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, проведенный фондом «Подари жизнь» более, чем за 10 лет, позволил выявить проблему уголовного преследования врачей, которые работают с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.
Документы по теме
Информационное письмо Минздрава с разъяснениями ФЗ №501-ФЗAdobe Portable Document Format (187,4 КБ)
Рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению персистирующей боли у детей с соматическими заболеваниямиAdobe Portable Document Format (5,9 МБ)
Полный текст письма президенту Д.А. МедведевуAdobe Portable Document Format (1,2 МБ)
письмо Т.А.Голиковой президенту Д.А. МедведевуAdobe Portable Document Format (2,4 МБ)
Статьи по теме
«Дорожная карта» — 2020 год
В 2020 году заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подписала Дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года (отдельного закона по данному виду помощи пока нет).
«Дорожная карта» — 2016 год
11 июля 2016 года официально опубликована «Дорожная карта» — план мероприятий по повышению доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях, утвержденный премьер-министром Д.А. Медведевым.
Доступность обезболивания — итоги 2015
2015-й начался с волны самоубийств онкобольных, в качестве причины которых СМИ называли недоступность обезболивания, и заканчивается при относительном спокойствии.
«Детям до двух лет опиоиды не положены, хотя они тоже умирают от рака»
Директор нашего фонда Екатерина Чистякова рассказала корреспонденту журнала «Коммерсантъ Власть» о доступе к обезболиванию онкологических и паллиативных пациентов в России.