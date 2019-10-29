Конференция «Благотворительность против рака»

Для помощи больным детям и их семьям в каждом регионе должны работать благотворительные, волонтерские и пациентские организации. Чтобы эта работа была эффективной, фонд «Подари жизнь» проводит конференцию для региональных НКО «Благотворительность против рака».

Обмениваться опытом, обсуждать общие проблемы, общаться, принимать участие в разнообразных дискуссиях, заниматься нетворкингом и укреплением связей, развивать совместную проектную деятельность и совместный GR — с такими намерениями каждый год, начиная с 2011, в Москве собираются представители протираковых региональных сообществ.

Ежегодно в профессиональной поддержке нуждается огромное количество детей. Задача сообщества — сделать так, чтобы эта помощь была доступна, где бы она ни потребовалась.