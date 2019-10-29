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Конференция «Благотворительность против рака»

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Для помощи больным детям и их семьям в каждом регионе должны работать благотворительные, волонтерские и пациентские организации. Чтобы эта работа была эффективной, фонд «Подари жизнь» проводит конференцию для региональных НКО «Благотворительность против рака».

Обмениваться опытом, обсуждать общие проблемы, общаться, принимать участие в разнообразных дискуссиях, заниматься нетворкингом и укреплением связей, развивать совместную проектную деятельность и совместный GR — с такими намерениями каждый год, начиная с 2011, в Москве собираются представители протираковых региональных сообществ.

Ежегодно в профессиональной поддержке нуждается огромное количество детей. Задача сообщества — сделать так, чтобы эта помощь была доступна, где бы она ни потребовалась.

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Официальная страница Конференции

Конференции прошлых лет

24.10.2022

Против рака: как прошла конференция НКО

Самое главное: она состоялась. В этот раз в великолепном Санкт-Петербурге. И хотя, по словам Елены Грачевой, «нас всех немного придавило шкафом», было динамично, энергично — и, что важно, очень тепло.

11.10.2021

В Новосибирск, с любовью

Одиннадцатая конференция «Благотворительность против рака» прошла в Новосибирске.

5.11.2020

Zoom-встреча противоракового сообщества

Конференция «Благотворительность против рака» в этом году прошла онлайн. Делимся впечатлениями.

29.10.2019

Состоялась девятая конференция «Благотворительность против рака»

220 представителей и экспертов благотворительных организаций России собрались на конференции «Благотворительность против рака»

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