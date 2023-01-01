2019- итоги акции "День добрых дел" (часть2)

Представляем вашему вниманию отчет о результатах нашего участия в проекте Пятого канала «День Добрых дел» во второй половине 2019 года. С июля по декабрь 2019 года в эфире телеканала прошло 8 сюжетов для сбора средств на лечение подопечных фонда «Подари жизнь».

64 721 705 рублей было собрано на помощь подопечным фонда

Спасибо за столь значительную помощь! Ниже мы подробно рассказываем об использовании поступивших средств.

I. Дети – герои телесюжетов За вторую половину 2019 года героями сюжетов «Дня добрых дел» стали восемь детей. Уже выписались из больниц в хорошем состоянии Лиза Акперова, Максим Абидов, Гоша Айрапетов, Арсений Колесников. Выписался после операции и Саша Пархомчик — правда, потом лечение пришлось продолжить. Лизе был оплачен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», Максиму и Гоше — поиск и активация донора костного мозга, Арсению — зарубежное лекарство «Эрвиназа», Саше — «растущий» эндопротез. К сожалению, не удалось спасти Сашу Лисову, Ульяну Соловьеву и Алису Шоркину — болезнь оказалась сильнее. Такие новости всегда очень грустно сообщать. Но все-таки важно, что 12 из 16 детей, которым вы помогли в течение года, действительно получили шанс на здоровое будущее и на долгую полноценную жизнь!

На помощь восьми детям израсходовано 13 843 722,98 руб.

Так как собрано было больше средств, чем требовалось именно этим нашим подопечным, остальные собранные средства пошли на оплату лечения других детей и на реализацию различных программ фонда. II. Адресная помощь Кроме уже перечисленных детей, в течение второй половины 2019 года 170 детей и молодых взрослых получили помощь в рамках программы адресной помощи (а также программы паллиативной помощи «Качество жизни», которая сейчас включена в программу адресной помощи в качестве составной части).

Расходы на эту помощь составили 41 328 886,61 руб.

Прежде всего, конечно, речь идет о расходах на лекарства. Для трех детей оплачен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», еще для двух — противоопухолевый «Адцетрис». Четверым детям покупался «Мозобаил», семерым — «Оренсия», шестерым — «Актемра», двоим — «Опдиво», одному — «Китруда». Другие дорогостоящие противоопухолевые препараты: «Тепадина» (2 ребенка), «Дарзалекс» (2), «Джакави» (2) «Венклекста» (1), «Эвольтра» (1), «Атрианс» (5) «Бартизар» (7 детей) и прочие. Очень много покупалось лекарств сопроводительной терапии, в том числе для борьбы с инфекциями: антибиотики «Кубицин», «Колистин», «Завицефта», «Зербакса», «Сумамед», «Меронем» и «Тигацил»; противогрибковые «Ноксафил», «Вориконазол» и «Флуконазол»; противовирусные «Валтрекс» и «Вальцит». Также четырем детям были куплены лекарства, не зарегистрированные в России: «Дефителио», «Фоскавир», «Колистифлекс» и препарат радиоактивного йода-131. Была внесена часть суммы для оплаты поиска донора для трансплантации костного мозга одному ребенку и наборов для очистки трансплантата для трех детей (и мы рады сообщить, что двое из этих детей выписаны в хорошем состоянии). Трем подопечным фонда оплачены дорогостоящие расходные материалы. Так, например, для одной девочки, находившейся в очень тяжелом состоянии, были куплены колонки для почечно-заместительной терапии, и, к счастью, состояние ребенка удалось стабилизировать. Девочка выписана. Теперь о платном лечении. Одному ребенку было оплачено лечение на аппарате «Гамма-нож» (у мальчика очень сложная в лечении опухоль головного мозга, он лечится уже давно, но, судя по последним данным, сейчас все хорошо). Было оплачено лечение в ОДКБ Екатеринбурга ребенку, который нуждался в срочном начале терапии, но ему не успевали оформить квоту, и лечение в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева для одного молодого взрослого пациента. И о расходах в рамках паллиативной программы. Помимо покупок лекарств, 28 детей и молодых взрослых были обеспечены медицинскими расходными материалами, многие неоднократно; для 9 ребят оплачены предметы мелкого медицинского оборудования индивидуального пользования; для 17 человек — смеси для лечебного питания. 34 семьи подопечных паллиативной программы получили благотворительную социальную помощь. 15 детям оплачена медицинская транспортировка, троим — платное лечение с целью купирования симптомов, одному молодому взрослому подопечному программы — диагностическое исследование.

В подопечные клиники фонда куплены лекарственные препараты, лабораторные реактивы и расходные материалы на общую сумму 4 608 909,21 руб.