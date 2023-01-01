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Отчет фонда за 2020

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Итоговые документы

Отчет о тратах

Статья расхода

Сумма

Процент

Декабрь

158 420 080 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

101 968 782 ₽

64,4%

Адресная помощь

23 765 769 ₽

15%

Социальные проекты

13 910 815 ₽

8,8%

Донорство

2 626 860 ₽

1,7%

Волонтерство

112 996 ₽

0,7%

Немедицинская реабилитация

750 888 ₽

0,5%

Строительство пансионата

27 496 ₽

0,02%

Административные расходы

14 248 474 ₽

9%

Ноябрь

115 975 286 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

79 364 753 ₽

68,4%

Адресная помощь

18 409 586 ₽

15,9%

Социальные проекты

6 855 854 ₽

5,9%

Донорство

1 057 580 ₽

0,9%

Волонтерство

735 823 ₽

0,6%

Немедицинская реабилитация

470 691 ₽

0,4%

Строительство пансионата

97 832 ₽

0,08%

Административные расходы

8 983 167 ₽

7,7%

Октябрь

94 442 226 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

58 635 314 ₽

62,09%

Адресная помощь

7 534 905 ₽

7,98%

Социальные проекты

14 254 908 ₽

15,09%

Донорство

1 266 981 ₽

1,34%

Волонтерство

544 581 ₽

0,58%

Немедицинская реабилитация

480 793 ₽

0,51%

Строительство пансионата

129 327 ₽

0,14%

Административные расходы

11 595 417 ₽

12,28%

Сентябрь

87 367 510 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

55 416 545 ₽

63,43%

Адресная помощь

15 501 759 ₽

17,74%

Социальные проекты

5 300 645 ₽

6,07%

Донорство

731 059 ₽

0,84%

Волонтерство

695 944 ₽

0,80%

Немедицинская реабилитация

489 464 ₽

0,56%

Строительство пансионата

70 980 ₽

0,08%

Административные расходы

9 161 113 ₽

10,49%

Август

84 461 593 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

46 797 481 ₽

55,41%

Адресная помощь

10 137 954 ₽

12,00%

Социальные проекты

17 823 920 ₽

21,10%

Донорство

466 036 ₽

0,55%

Волонтерство

703 260 ₽

0,83%

Немедицинская реабилитация

1 078 053 ₽

1,28%

Строительство пансионата

121 016 ₽

0,14%

Административные расходы

7 333 873 ₽

8,68%

Июль

58 140 550 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

29 280 006 ₽

50,36%

Адресная помощь

7 674 674 ₽

13,20%

Социальные проекты

11 331 691 ₽

19,49%

Донорство

462 816 ₽

0,80%

Волонтерство

727 946 ₽

1,25%

Немедицинская реабилитация

510 206 ₽

0,88%

Строительство пансионата

87 548 ₽

0,15%

Административные расходы

8 065 663 ₽

13,87%

Июнь

70 614 895 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

42 712 834 ₽

60,49%

Адресная помощь

10 381 410 ₽

14,70%

Социальные проекты

9 478 961 ₽

13,42%

Донорство

441 211 ₽

0,62%

Волонтерство

479 164 ₽

0,68%

Немедицинская реабилитация

385 365 ₽

0,55%

Строительство пансионата

176 415 ₽

0,25%

Административные расходы

6 559 535 ₽

9,29%

Май

81 877 875 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

57 416 388 ₽

70,12%

Адресная помощь

8 229 610 ₽

10,05%

Социальные проекты

7 568 535 ₽

9,24%

Донорство

848 092 ₽

1,04%

Волонтерство

585 542 ₽

0,72%

Немедицинская реабилитация

478 951 ₽

0,58%

Строительство пансионата

172 530 ₽

0,21%

Административные расходы

6 578 135 ₽

8,03%

Апрель

103 555 277 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

74 204 131 ₽

71,66%

Адресная помощь

8 090 689 ₽

7,81%

Социальные проекты

10 393 255 ₽

10,04%

Донорство

472 709 ₽

0,46%

Волонтерство

670 770 ₽

0,65%

Немедицинская реабилитация

478 951 ₽

0,46%

Строительство пансионата

329 949 ₽

0,32%

Административные расходы

8 914 821 ₽

8,61%

Март

104 849 193 ₽

100%

Помощь пациентам НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева

46 290 847,04 ₽

44,15%

Помощь пациентам РДКБ

6 956 931,68 ₽

6,64%

Помощь пациентам Морозовской детской клинической больницы

3 481 872,44 ₽

3,32%

Помощь пациентам НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

6 629 632,97 ₽

6,32%

Помощь пациентам Московского областного онкодиспансера

544 050 ₽

0,52%

Помощь пациентам НМИЦ онкологии Н.Н. Блохина

1 889 159,58 ₽

1,8%

Помощь пациентам региональных клиник

10 976 845,66 ₽

10,47%

Адресная помощь

14 691 814,26 ₽

14,01%

Проект "Качество жизни"

1 509 419,90 ₽

1,44%

Строительство пансионата

369 545,96 ₽

0,35%

Социальные проекты

485 644 ₽

0,46%

Донорство

446 003,81 ₽

0,43%

Волонтерский проект

696 838,54 ₽

0,66%

Немедицинская реабилитация

580 863,74 ₽

0,55%

Программа взаимодействия с регионами

110 371,25 ₽

0,11%

Административные расходы

7 791 801 ₽

6,92%

Февраль

85 208 588 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

59 727 227 ₽

69.97%

Адресная помощь

8 755 447 ₽

10.26%

Проект "Качество жизни"

2 102 682 ₽

2.46%

Строительство пансионата

356 324 ₽

0.42%

Социальные проекты

3 491 180 ₽

4.09%

Донорство

839 251 ₽

0.98%

Волонтерство

601 571 ₽

0,78%

Немедицинская реабилитация

949 782 ₽

1.11%

Административные расходы

8 385 124 ₽

9.82%

Январь

123 143 103 ₽

100%

Помощь детям в больницах

91 138 572 ₽

74,01%

Адресная помощь

6 534 423 ₽

5,31%

Волонтерство

969 809 ₽

0,79%

Донорство

442 931 ₽

0,36%

Социальные проекты

15 148 668 ₽

12,31%

Проект "Качество жизни"

1 208 752 ₽

0,98%

Строительство пансионата

322 046 ₽

0,26%

Немедицинская реабилитация

681 924 ₽

0,55%

Проект "Юридическая помощь"

308 762 ₽

0,25%

Административные расходы

6 356 212 ₽

5,16%

Отчет о поступлениях

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Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале за 2020 год

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