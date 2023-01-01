Отчет фонда за 2020

Отчет о тратах
Статья расхода
Сумма
Процент
Помощь детям в клиниках
101 968 782 ₽
64,4%
Адресная помощь
23 765 769 ₽
15%
Социальные проекты
13 910 815 ₽
8,8%
Волонтерство
112 996 ₽
0,7%
Немедицинская реабилитация
750 888 ₽
0,5%
Строительство пансионата
27 496 ₽
0,02%
Административные расходы
14 248 474 ₽
9%
Помощь детям в клиниках
79 364 753 ₽
68,4%
Адресная помощь
18 409 586 ₽
15,9%
Социальные проекты
6 855 854 ₽
5,9%
Волонтерство
735 823 ₽
0,6%
Немедицинская реабилитация
470 691 ₽
0,4%
Строительство пансионата
97 832 ₽
0,08%
Административные расходы
8 983 167 ₽
7,7%
Помощь детям в клиниках
58 635 314 ₽
62,09%
Адресная помощь
7 534 905 ₽
7,98%
Социальные проекты
14 254 908 ₽
15,09%
Донорство
1 266 981 ₽
1,34%
Волонтерство
544 581 ₽
0,58%
Немедицинская реабилитация
480 793 ₽
0,51%
Строительство пансионата
129 327 ₽
0,14%
Административные расходы
11 595 417 ₽
12,28%
Помощь детям в клиниках
55 416 545 ₽
63,43%
Адресная помощь
15 501 759 ₽
17,74%
Социальные проекты
5 300 645 ₽
6,07%
Волонтерство
695 944 ₽
0,80%
Немедицинская реабилитация
489 464 ₽
0,56%
Строительство пансионата
70 980 ₽
0,08%
Административные расходы
9 161 113 ₽
10,49%
Помощь детям в клиниках
46 797 481 ₽
55,41%
Адресная помощь
10 137 954 ₽
12,00%
Социальные проекты
17 823 920 ₽
21,10%
Волонтерство
703 260 ₽
0,83%
Немедицинская реабилитация
1 078 053 ₽
1,28%
Строительство пансионата
121 016 ₽
0,14%
Административные расходы
7 333 873 ₽
8,68%
Помощь детям в клиниках
29 280 006 ₽
50,36%
Адресная помощь
7 674 674 ₽
13,20%
Социальные проекты
11 331 691 ₽
19,49%
Волонтерство
727 946 ₽
1,25%
Немедицинская реабилитация
510 206 ₽
0,88%
Строительство пансионата
87 548 ₽
0,15%
Административные расходы
8 065 663 ₽
13,87%
Помощь детям в клиниках
42 712 834 ₽
60,49%
Адресная помощь
10 381 410 ₽
14,70%
Социальные проекты
9 478 961 ₽
13,42%
Волонтерство
479 164 ₽
0,68%
Немедицинская реабилитация
385 365 ₽
0,55%
Строительство пансионата
176 415 ₽
0,25%
Административные расходы
6 559 535 ₽
9,29%
Помощь детям в клиниках
57 416 388 ₽
70,12%
Адресная помощь
8 229 610 ₽
10,05%
Социальные проекты
7 568 535 ₽
9,24%
Волонтерство
585 542 ₽
0,72%
Немедицинская реабилитация
478 951 ₽
0,58%
Строительство пансионата
172 530 ₽
0,21%
Административные расходы
6 578 135 ₽
8,03%
Помощь детям в клиниках
74 204 131 ₽
71,66%
Адресная помощь
8 090 689 ₽
7,81%
Социальные проекты
10 393 255 ₽
10,04%
Волонтерство
670 770 ₽
0,65%
Немедицинская реабилитация
478 951 ₽
0,46%
Строительство пансионата
329 949 ₽
0,32%
Административные расходы
8 914 821 ₽
8,61%
Помощь пациентам НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева
46 290 847,04 ₽
44,15%
Помощь пациентам РДКБ
6 956 931,68 ₽
6,64%
Помощь пациентам Морозовской детской клинической больницы
3 481 872,44 ₽
3,32%
Помощь пациентам НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
6 629 632,97 ₽
6,32%
Помощь пациентам Московского областного онкодиспансера
544 050 ₽
0,52%
Помощь пациентам НМИЦ онкологии Н.Н. Блохина
1 889 159,58 ₽
1,8%
Помощь пациентам региональных клиник
10 976 845,66 ₽
10,47%
Адресная помощь
14 691 814,26 ₽
14,01%
Проект "Качество жизни"
1 509 419,90 ₽
1,44%
Строительство пансионата
369 545,96 ₽
0,35%
Социальные проекты
485 644 ₽
0,46%
Донорство
446 003,81 ₽
0,43%
Волонтерский проект
696 838,54 ₽
0,66%
Немедицинская реабилитация
580 863,74 ₽
0,55%
Программа взаимодействия с регионами
110 371,25 ₽
0,11%
Административные расходы
7 791 801 ₽
6,92%
Помощь детям в клиниках
59 727 227 ₽
69.97%
Адресная помощь
8 755 447 ₽
10.26%
Проект "Качество жизни"
2 102 682 ₽
2.46%
Строительство пансионата
356 324 ₽
0.42%
Социальные проекты
3 491 180 ₽
4.09%
Волонтерство
601 571 ₽
0,78%
Немедицинская реабилитация
949 782 ₽
1.11%
Административные расходы
8 385 124 ₽
9.82%
Помощь детям в больницах
91 138 572 ₽
74,01%
Адресная помощь
6 534 423 ₽
5,31%
Волонтерство
969 809 ₽
0,79%
Социальные проекты
15 148 668 ₽
12,31%
Проект "Качество жизни"
1 208 752 ₽
0,98%
Строительство пансионата
322 046 ₽
0,26%
Немедицинская реабилитация
681 924 ₽
0,55%
Проект "Юридическая помощь"
308 762 ₽
0,25%
Административные расходы
6 356 212 ₽
5,16%
Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале за 2020 год
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