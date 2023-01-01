Бизнес и благотворительность
Чем выгодно сотрудничество с фондом?
Дополнительная ценность, социальная ответственность, повышение лояльности и внимание аудитории к продукту компании. Согласно опросу (исследование CAF в 2021 году), 58% россиян при прочих равных выберут бренд, который не только зарабатывает деньги, но и вносит свой вклад в решение социально значимых проблем.
Повышение продаж. Хотя обычно это не является прямой целью проекта, такой побочный эффект мы наблюдаем часто: за годы работы фонда было успешно реализовано более 200 различных благотворительных проектов с компаниями.
Дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности.
80 000 детей
получили помощь за время работы фонда
У компании, которая сотрудничает с фондом «Подари жизнь», появляется возможность уменьшить налог на прибыль.
Акция компании в пользу фонда помогает распространять культуру благотворительности на широкую аудиторию. Так мы предлагаем каждому простой и удобный способ помогать. Это, в свою очередь, дает возможность фонду помочь еще большему количеству детей.
Социальная деятельность компании важна для сотрудников. По отзывам руководителей компаний и HR, для персонала участие компании в благотворительности — это одна из причин выбора работодателя.
Мы развиваем культуру нетоксичной, системной благотворительности и мечтаем, что помогать другим когда-нибудь станет нормой, обычной рутинной привычкой.
Что мы можем предложить?
Организовать акцию с отчислением процента/суммы с продажи определенного продукта или услуги на благотворительность.
Добавить благотворительную составляющую в программу лояльности — покупатели направляют баллы/бонусы из программы лояльности на благотворительность.
Участие в акции alternative giving: «Подарок от:важных людей».
Спонсорство мероприятий фонда.
Волонтерский фандрайзинг для сотрудников: день рождения, мастер-класс, чаепитие с друзьями — любое событие можно превратить в благотворительную акцию.
Визуальная айдентика
У фонда «Подари жизнь» долгая история и безупречная репутация. Наша айдентика не только узнаваема, но и вызывает доверие и желание быть причастным.
Логотипы фонда.
Мы хотим разрушить стереотип, что благотворительность — это тяжело и страшно. И хотим рассказать, что благотворительность — это про любовь. Благотворительность — это по силам каждому. Главное — найти свой путь: кому-то комфортно жертвовать деньги, кому-то — делать репосты в соцсетях, а кому-то — сдавать кровь или проводить мероприятия для подопечных фонда.
Возможности фонда:
Мы разместим информацию о нашем сотрудничестве на сайте.
Подготовим отчет о том, как будут потрачены пожертвования, собранные во время акции.
Предоставим дизайн-макеты/элементы брендинга и атрибутики фонда для подготовки айдентики совместной благотворительной акции.
Будем рады ответить на все вопросы и подробнее обсудить наше сотрудничество.
Контакты
Екатерина Булгакова,
департамент фандрайзинга фонда
+ 7 (916) 920-66-23,
corporate@podari-zhizn.ru
Ольга Колесникова,
департамент фандрайзинга фонда
+7 (916) 676-63-86,
corporate@podari-zhizn.ru