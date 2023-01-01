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благотворительный фонд

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Бизнес и благотворительность

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Благотворительный фонд «Подари жизнь» уже 16 лет помогает детям с онкологическими заболеваниями вовремя получать самое эффективное и современное лечение и выздоравливать.

Чем выгодно сотрудничество с фондом?

  • Дополнительная ценность, социальная ответственность, повышение лояльности и внимание аудитории к продукту компании. Согласно опросу (исследование CAF в 2021 году), 58% россиян при прочих равных выберут бренд, который не только зарабатывает деньги, но и вносит свой вклад в решение социально значимых проблем.

  • Повышение продаж. Хотя обычно это не является прямой целью проекта, такой побочный эффект мы наблюдаем часто: за годы работы фонда было успешно реализовано более 200 различных благотворительных проектов с компаниями. 

  • Дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности.

80 000 детей

получили помощь за время работы фонда

  • У компании, которая сотрудничает с фондом «Подари жизнь», появляется возможность уменьшить налог на прибыль

  • Акция компании в пользу фонда помогает распространять культуру благотворительности на широкую аудиторию. Так мы предлагаем каждому простой и удобный способ помогать. Это, в свою очередь, дает возможность  фонду помочь еще большему количеству детей. 

  • Социальная деятельность компании важна для сотрудников. По отзывам руководителей компаний и HR, для персонала участие компании в благотворительности — это одна из причин выбора работодателя.

Мы развиваем культуру нетоксичной, системной благотворительности и мечтаем, что помогать другим когда-нибудь станет нормой, обычной рутинной привычкой. 

Что мы можем предложить?

  1. Организовать акцию с отчислением процента/суммы с продажи определенного продукта или услуги на благотворительность.

  2. Добавить благотворительную составляющую в программу лояльности — покупатели направляют баллы/бонусы из программы лояльности на благотворительность. 

  3. Участие в акции alternative giving: «Подарок от:важных людей».

  4. Спонсорство мероприятий фонда.

  5. Волонтерский фандрайзинг для сотрудников: день рождения, мастер-класс, чаепитие с друзьями — любое событие можно превратить в благотворительную акцию.

Визуальная айдентика

У фонда «Подари жизнь» долгая история и безупречная репутация. Наша айдентика не только узнаваема, но и вызывает доверие и желание быть причастным.

Мы хотим разрушить стереотип, что благотворительность — это тяжело и страшно.  И хотим рассказать, что  благотворительность — это про любовь. Благотворительность — это по силам каждому. Главное — найти свой путь: кому-то комфортно жертвовать деньги, кому-то — делать репосты в соцсетях, а кому-то — сдавать кровь или проводить мероприятия для подопечных фонда.

Возможности фонда:

  1. Мы разместим информацию о нашем сотрудничестве на сайте.

  2. Подготовим отчет о том, как будут потрачены пожертвования, собранные во время акции.

  3. Предоставим дизайн-макеты/элементы брендинга и атрибутики фонда для подготовки айдентики совместной благотворительной акции. 

Будем рады ответить на все вопросы и подробнее обсудить наше сотрудничество.

Контакты

Екатерина Булгакова,
департамент фандрайзинга фонда

+ 7 (916) 920-66-23,
corporate@podari-zhizn.ru

Ольга Колесникова,
департамент фандрайзинга фонда

+7 (916) 676-63-86,
corporate@podari-zhizn.ru

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