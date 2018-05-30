15 000 000 рублей
собрано в пользу подопечных фонда
Покупая бумагу SvetoCopy производства компании International Paper в специальном дизайне с октября 2017 года, вы помогали подопечным фонда «Подари жизнь». Каждый рубль с проданной упаковки SvetoCopy перечислялся для оказания помощи детям и подросткам. Подробнее читайте на странице акции.
Статьи
«Большое дело – малышам помогать»
Акция компании International Paper Россия в пользу фонда «Подари жизнь» продлена до сентября 2018 года!
Акция «Доброкопи. Большое дело — малышам помогать» завершилась с триумфом
Вместе с компанией International Paper мы подводим итоги акции SvetoCopy «Доброкопи. Большое дело — малышам помогать». За год удалось собрать 15 млн рублей.