Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Большое дело — малышам помогать

Поделиться:
С октября 2017 по сентябрь 2018 года один рубль с каждой проданной упаковки бумаги SvetoCopy от International Paper был перечислен в помощь больным детям.

15 000 000 рублей

собрано в пользу подопечных фонда

Покупая бумагу SvetoCopy производства компании International Paper в специальном дизайне с октября 2017 года, вы помогали подопечным фонда «Подари жизнь». Каждый рубль с проданной упаковки SvetoCopy перечислялся для оказания помощи детям и подросткам. Подробнее читайте на странице акции.

Статьи

30.05.2018

«Большое дело – малышам помогать»

Акция компании International Paper Россия в пользу фонда «Подари жизнь» продлена до сентября 2018 года!

22.10.2018

Акция «Доброкопи. Большое дело — малышам помогать» завершилась с триумфом

Вместе с компанией International Paper мы подводим итоги акции SvetoCopy «Доброкопи. Большое дело — малышам помогать». За год удалось собрать 15 млн рублей.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari