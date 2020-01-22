Ваня приехал на контрольное обследование в Центр им. Дмитрия Рогачева. Самочувствие стабильное, но нужно продолжать терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио»: мальчика все еще беспокоит кишечная форма РТПХ. Стоимость одной упаковки лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!