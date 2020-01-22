Ход лечения
11.09.2023
Ваня приехал на контрольное обследование в Центр им. Дмитрия Рогачева. Самочувствие стабильное, но нужно продолжать терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио»: мальчика все еще беспокоит кишечная форма РТПХ. Стоимость одной упаковки лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
14.07.2023
Ване наконец-то разрешили поехать домой! Он выписывается, будет продолжать терапию по месту жительства.
03.07.2023
Стабилизация по РТПХ кожи, некоторое улучшение со стороны кишечника, но пока неполное.
Ваша помощь Ване
|10 ₽
|Р******а Д.
|500 ₽
|299 ₽
|200 ₽
|104 000 ₽
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