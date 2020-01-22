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Ваня Зинченко

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородОмск
Возраст14 лет
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Ваня борется с осложнениями после пересадки костного мозга: РТПХ, инфекции.

Ход лечения

11.09.2023

Ваня приехал на контрольное обследование в Центр им. Дмитрия Рогачева. Самочувствие стабильное, но нужно продолжать терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио»: мальчика все еще беспокоит кишечная форма РТПХ. Стоимость одной упаковки лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

14.07.2023

Ване наконец-то разрешили поехать домой! Он выписывается, будет продолжать терапию по месту жительства.

03.07.2023

Стабилизация по РТПХ кожи, некоторое улучшение со стороны кишечника, но пока неполное.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ване

14.09.23
10 ₽
14.09.23
Р******а Д.500 ₽
14.09.23
299 ₽
14.09.23
200 ₽
14.09.23
104 000 ₽
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Ремиссия есть, и теперь важно ее не потерять

Новости от Вани Зинченко: он в ремиссии! Это большое достижение, значит, нужно продолжать лечение и готовиться к ТКМ.

22.01.2020

Главная победа у Вани впереди

Уже год мальчик лечится от лимфомы Ходжкина. И не унывает! Привычка добиваться спортивных успехов очень помогает ему в лечении.

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