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Маша Тряпкина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородВладимир
Возраст7 лет
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В январе 2023 года у Маши состоялась повторная пересадка костного мозга в Центре Димы Рогачева.

Ход лечения

05.05.2023

Все неплохо, Маша выписана на перерыв в терапии, будет наблюдаться по месту жительства.

31.03.2023

В конце концов наконец-то стали вырабатываться свои тромбоциты! Маруся переведена в стационар кратковременного лечения.

14.02.2023

Маруся в полной ремиссии по основному заболеванию. Приживление произошло частично: свои лейкоциты вырабатываются, тромбоциты пока нет, поэтому нужны переливания.

Весь ход лечения

Ваша помощь Маше

12.01.23
200 ₽
12.01.23
500 ₽
12.01.23
3 000 ₽
12.01.23
10 000 ₽
12.01.23
15 918 ₽
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