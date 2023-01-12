Ход лечения
05.05.2023
Все неплохо, Маша выписана на перерыв в терапии, будет наблюдаться по месту жительства.
31.03.2023
В конце концов наконец-то стали вырабатываться свои тромбоциты! Маруся переведена в стационар кратковременного лечения.
14.02.2023
Маруся в полной ремиссии по основному заболеванию. Приживление произошло частично: свои лейкоциты вырабатываются, тромбоциты пока нет, поэтому нужны переливания.
Ваша помощь Маше
12.01.23
|200 ₽
12.01.23
|500 ₽
12.01.23
|3 000 ₽
12.01.23
|10 000 ₽
12.01.23
|15 918 ₽