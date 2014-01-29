Российская детская клиническая больница (РДКБ)

Российская детская клиническая больница
г. Москва, Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2, отделение переливания крови.
Юго-Западная, Тропарево, Калужская, Беляево
+7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05
пн.– пт. с 8.30 до 11.00.
Регистрация в Москве и Московской области не требуется.
Для доноров
Больница приглашает только безвозмездных доноров!
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт и СНИЛС!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы
Сдаю кровь в РДКБ с 2008 года, уже родное отделение) Всегда доброжелательные сотрудники, четко, быстро, отлажено происходит кровосдача. Возвращаюсь после сдачи крови полная сил и позитива!
Это самое крутое отделение переливания крови. Приятное отношение к донорам, отличные врачи, ну а медсестры это просто ТОП, дружелюбные, за столько лет, сколько я сдаю, некоторые уже знакомые лица, которых по привычке выискиваю взглядом и точно знаю, что все будет аккуратно. Да, забыл сказать, заведующий отделением — это человек с большой буквы, и поверьте, я знаю о чем говорю. Большое спасибо всем!
Объявления
В РДКБ срочно нужны доноры четвертой отрицательной
Критическая ситуация сложилась в Российской детской клинической больнице: нужны доноры, четвертая отрицательная АВ(IV)-.
В РДКБ срочно нужны доноры крови
Критическая ситуация сложилась в Российской детской клинической больнице: нужны доноры А (II)- и АВ (IV)+ групп крови.
Хорошая история: Сережа Сергеев
Наш очень давний знакомый Сережа Сергеев прислал в фонд письмо. Честный, искренний и очень эмоциональный рассказ о самом себе и своем выздоровлении.