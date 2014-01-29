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Где сдать кровь в Москве

Российская детская клиническая больница (РДКБ)

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Чаще всего переливания нужны пациентам гематологических, онкологических, хирургических отделений РДКБ, а также отделений трансплантации костного мозга и реанимации.

Российская детская клиническая больница

Адрес:

г. Москва, Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2, отделение переливания крови.

Метро:

Юго-Западная, Тропарево, Калужская, Беляево

Телефон:

+7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05

Сайт:

http://www.rdkb.ru

Часы работы:

пн.– пт. с 8.30 до 11.00.

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется.

Для доноров

Больница приглашает только безвозмездных доноров!

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт и СНИЛС!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы

Екатерина4.10.2023

Сдаю кровь в РДКБ с 2008 года, уже родное отделение) Всегда доброжелательные сотрудники, четко, быстро, отлажено происходит кровосдача. Возвращаюсь после сдачи крови полная сил и позитива!

Павел25.09.2023

Это самое крутое отделение переливания крови. Приятное отношение к донорам, отличные врачи, ну а медсестры это просто ТОП, дружелюбные, за столько лет, сколько я сдаю, некоторые уже знакомые лица, которых по привычке выискиваю взглядом и точно знаю, что все будет аккуратно. Да, забыл сказать, заведующий отделением — это человек с большой буквы, и поверьте, я знаю о чем говорю. Большое спасибо всем!

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18.07.2023

В РДКБ срочно нужны доноры четвертой отрицательной

Критическая ситуация сложилась в Российской детской клинической больнице: нужны доноры, четвертая отрицательная АВ(IV)-.

10.06.2021

В РДКБ срочно нужны доноры крови

Критическая ситуация сложилась в Российской детской клинической больнице: нужны доноры А (II)- и АВ (IV)+ групп крови.

29.01.2014

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