Российская детская клиническая больница (РДКБ)

Павел 25.09.2023

Это самое крутое отделение переливания крови. Приятное отношение к донорам, отличные врачи, ну а медсестры это просто ТОП, дружелюбные, за столько лет, сколько я сдаю, некоторые уже знакомые лица, которых по привычке выискиваю взглядом и точно знаю, что все будет аккуратно. Да, забыл сказать, заведующий отделением — это человек с большой буквы, и поверьте, я знаю о чем говорю. Большое спасибо всем!