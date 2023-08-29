Сдать кровь на рабочем месте

Мы проводим выездные акции с 2007 года. За это время в выездных донорских акциях приняли участие около 400 российских компаний, вузов, колледжей, государственных учреждений. Присоединяйтесь!
20-25 мин
занимает вся процедура сдачи крови
За это время донор заполняет анкету, проходит осмотр терапевта, сдает анализ крови, саму кровь, и получает справку о донации и компенсацию на питание.
Если вы и ваши коллеги захотите стать участниками выездной донорской акции, к вам в офис приедет сотрудник фонда «Подари жизнь» и выездная бригада медиков. Наш фонд сотрудничает с несколькими выездными бригадами службы крови:
Центра крови ФМБА — после выездных акций кровь передается пациентам Центра детской гематологии.
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева — кровь передается детям — хирургическим пациентам Центра.
Областной станции переливания крови — кровь передается пациентам детского отделения Областного онкодиспансера.
Участники выездных донорских акций сдают только цельную кровь.
Что нужно для донорской акции?
Согласие руководства компании
Прежде чем приступать к решительным действиям по организации выездной акции, поставьте в известность о вашем намерении руководство компании или отдел, который ответственен за проведение такого рода мероприятий в компании.
Не менее 40 ваших коллег
Именно столько сотрудников вашей компании должно подтвердить свое намерение участвовать в акции, после того как они ознакомятся со списком противопоказаний и поймут, что отводов от донорства у них нет.
Свободное помещение
В офисе вашей компании должен быть один большой зал или несколько небольших комнат общей площадью около 60 кв. метров.
Вам также надо будет рассказать своим коллегам о противопоказаниях к донорству крови и организовать чаепитие для доноров после сдачи крови. Если нужно, сотрудник фонда «Подари жизнь» приедет к вам в офис и ответит на все вопросы о сдаче крови и будущей акции. Как правило, выездная акция проходит с 9 до 12 часов дня, один сотрудник тратит на акцию не больше 30 минут, из них непосредственно на сдачу крови — около 10 минут.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Наталья Замаева,
руководитель донорского проекта
+7 495 410-01-74,
donor@podari-zhizn.ru
Донорские новости
Сдать кровь в выходные ноября
Дорогие доноры, в ноябре вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ. Важно: 6 ноября, понедельник — выходной день почти во всех ОПК!
Спасибо, помощь оказана
Мы снова ищем доноров для Коли Титова, пациента Центра детской гематологии Димы Рогачева. Два месяца назад состоялась повторная ТКМ, пока ситуация сложная. Мы просим откликнуться доноров с третьей группой, резус-фактор любой.
Сдать кровь в выходные октября
Традиционное объявление о работе Центров крови и ОПК больниц, а также приглашение на выездную акцию при Храме Вознесения Господня у Никитских Ворот. Она состоится в ближайшую субботу, 30 сентября.
Сдать кровь в выходные сентября
Дорогие доноры, в сентябре приглашаем вас в Московский областной Центр крови (сдать кровь для подопечных фонда), ГКБ № 52, МОНИКИ и Центр крови (по субботам здесь ждут доноров плазмы).