Сдать кровь на рабочем месте

Вы готовы стать безвозмездным донором. Но в рабочий день сложно выбраться на станцию или в отделение переливания крови. Не беда! Организовать донорскую акцию можно прямо на месте работы или учебы.

Мы проводим выездные акции с 2007 года. За это время в выездных донорских акциях приняли участие около 400 российских компаний, вузов, колледжей, государственных учреждений. Присоединяйтесь!

За это время донор заполняет анкету, проходит осмотр терапевта, сдает анализ крови, саму кровь, и получает справку о донации и компенсацию на питание.

Если вы и ваши коллеги захотите стать участниками выездной донорской акции, к вам в офис приедет сотрудник фонда «Подари жизнь» и выездная бригада медиков. Наш фонд сотрудничает с несколькими выездными бригадами службы крови: