Где сдать кровь в выходные июля

Дорогие доноры, в июле вас ждут в Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Московский областной центр крови работает без выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июля, с 8:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 6, 13, 20 и 27 июля , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 27 июля , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 6 и 20 июля, с 08:30 до 14:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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