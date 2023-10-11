Афиша октября: акции и события

Наши давние и очень важные друзья и партнеры — фармацевтическая компания «Пульс», запускает очередную акцию в пользу подопечных фонда. Вы покупаете себе то, что сейчас надежно защитит вас от всевозможных простуд и недомоганий (или поможет их избежать), а один рубль с каждой покупки будет отправлен детям. Подробности по ссылке.

Тоже рубль и тоже с покупки, но не лекарств, а вкусных и полезных напитков — в супермаркетах «Азбука вкуса» компания SimplyGreen в очередной раз продает чаи и смузи в пользу подопечных фонда. Приятного аппетита!

Культурное событие месяца. 28 октября состоится открытие выставки живописи: «От мала до велика» братьев Дмитренко и Федора Усачева. Приходите, покупайте. Или просто поддержите отличное начинание в рамках проекта «Подари талант» друзей фонда «Подари жизнь». Подробности (и поддержка) по ссылке.

«Танцуй, чтобы жить» так называется мастер-класс хореографа и танцора Александра Ударцева, человека, который учит танцевать душой. Участие платное, все собранные средства будут отправлены в «Подари жизнь». Узнайте детали и приходите.