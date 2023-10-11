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Афиша октября: акции и события

11 октября 2023Помощь компаний
Текст:
Елена Шевченко
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Есть, что выбрать, куда пойти и чем заняться. Все о полезных покупках и развлечениях (даже если к ним сейчас не лежит душа, помочь детям можно в любом случае). Подробности.

  1. Наши давние и очень важные друзья и партнеры — фармацевтическая компания «Пульс», запускает очередную акцию в пользу подопечных фонда. Вы покупаете себе то, что сейчас надежно защитит вас от всевозможных простуд и недомоганий (или поможет их избежать), а один рубль с каждой покупки будет отправлен детям. Подробности по ссылке

  2. Тоже рубль и тоже с покупки, но не лекарств, а вкусных и полезных напитков — в супермаркетах «Азбука вкуса» компания SimplyGreen в очередной раз продает чаи и смузи в пользу подопечных фонда. Приятного аппетита!

  3. Культурное событие месяца. 28 октября состоится открытие выставки живописи: «От мала до велика» братьев Дмитренко и Федора Усачева. Приходите, покупайте. Или просто поддержите отличное начинание в рамках проекта «Подари талант» друзей фонда «Подари жизнь». Подробности (и поддержка) по ссылке.

  4. «Танцуй, чтобы жить» так называется мастер-класс хореографа и танцора Александра Ударцева, человека, который учит танцевать душой. Участие платное, все собранные средства будут отправлены в «Подари жизнь». Узнайте детали и приходите.

  5. Рады сообщить, что MOST, сервис по поиску попутчиков для совместных поездок в черте города, выбрал в качестве партнера «Подари жизнь»: теперь пользователи приложения могут переводить деньги в фонд или обменивать накопившиеся баллы. Спешите воспользоваться.

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