Афиша октября: акции и события

Есть, что выбрать, куда пойти и чем заняться. Все о полезных покупках и развлечениях (даже если к ним сейчас не лежит душа, помочь детям можно в любом случае). Подробности.
Наши давние и очень важные друзья и партнеры — фармацевтическая компания «Пульс», запускает очередную акцию в пользу подопечных фонда. Вы покупаете себе то, что сейчас надежно защитит вас от всевозможных простуд и недомоганий (или поможет их избежать), а один рубль с каждой покупки будет отправлен детям. Подробности по ссылке.
Тоже рубль и тоже с покупки, но не лекарств, а вкусных и полезных напитков — в супермаркетах «Азбука вкуса» компания SimplyGreen в очередной раз продает чаи и смузи в пользу подопечных фонда. Приятного аппетита!
Культурное событие месяца. 28 октября состоится открытие выставки живописи: «От мала до велика» братьев Дмитренко и Федора Усачева. Приходите, покупайте. Или просто поддержите отличное начинание в рамках проекта «Подари талант» друзей фонда «Подари жизнь». Подробности (и поддержка) по ссылке.
«Танцуй, чтобы жить» так называется мастер-класс хореографа и танцора Александра Ударцева, человека, который учит танцевать душой. Участие платное, все собранные средства будут отправлены в «Подари жизнь». Узнайте детали и приходите.
Рады сообщить, что MOST, сервис по поиску попутчиков для совместных поездок в черте города, выбрал в качестве партнера «Подари жизнь»: теперь пользователи приложения могут переводить деньги в фонд или обменивать накопившиеся баллы. Спешите воспользоваться.
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На странице «Помогать, покупая»
Новости
«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас
Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.
Субботники в Измалково
Да, они состоялись: первые, долгожданные, осенние. В строящийся пансионат «Измалково» приехали сотрудники группы компаний «Дело» и фармацевтической фирмы «Пульс», чтобы помочь подготовить парк к зиме и высадить растения. И теперь мы можем точно сказать: продолжим весной.
Почувствовать Пульс
Для хороших дел нет преград и отговорок: это доказали сотрудники фармацевтической компании «Пульс». В воскресенье, не смотря на дождь, они приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы отлично поработать.