Благотворительность и финграмотность

Давайте поговорим об этом? Мы связались со специалистами по личным финансам и узнали, как научиться планировать свой бюджет, не терять возможность радовать себя и помогать другим.

Как спланировать расходы так, чтобы быть готовым к экстренным ситуациям и в то же время не откладывать свою жизнь? Количество курсов по финансовой грамотности убеждает, что задача непроста. Но решение есть.

Импульсивные & системные траты Важная составляющая финансовой осознанности — переход с импульсивных трат на системные. Импульсивные покупки, как правило, пробивают дыру в бюджете и ведут к финансовым трудностям. Такие расходы не учитывают реальные потребности, имеют краткосрочный эффект и могут помешать покупке чего-то действительно важного.

Фото: Юлия Ласкорунская

Как, например, это работает в благотворительности? Когда фонд «Подари жизнь» только появился, он оказывал преимущественно адресную помощь: просьбы были спонтанными и срочными, детям приходилось ждать, пока соберут средства, приобретут и доставят то, что необходимо. Быстро стало понятно, что существовать в режиме «пожара» неэффективно и ненадежно. Лучше спланировать работу большого проекта, в рамках которого лечится много детей. Такая системная поддержка гораздо устойчивее и помогает оказать своевременную помощь большему количеству подопечных.

Любая трата денег, связанная не с анализом необходимых приобретений, а с эмоциями, — это импульсивная трата. Алексей Линецкий, частный инвестор

В отличие от импульсивных осознанные (системные) траты всегда запланированы и нацелены на долгосрочный результат. Именно они являются основой стабильного и устойчивого финансового состояния — и так в любой сфере жизни. «Любая трата денег, связанная не с анализом необходимых приобретений, а с эмоциями, — это импульсивная трата. Более разумные траты — когда человек задумывается, сколько он может потратить, на какие цели, в том числе и долгосрочные», — комментирует Алексей Линецкий, частный инвестор, управляющий активами в области финансов и инвестиций.

Фото: Юлия Ласкорунская

Инструмент изменений Управлять финансами в потоке рекламы, новинок и маркетинговых уловок непросто. Но на самом деле даже небольшие изменения в мышлении и последовательные действия могут привести вас к значительным результатам. Ведите ежемесячный бюджет, анализ расходов и доходов. Найти шаблоны таблиц для составления бюджета можно в интернете.

Определите свои приоритеты и долгосрочные цели.

Планируйте траты, держа в уме не только ваши приоритеты, но и максимальную сумму за месяц.

Грамотно распределите бюджет в соответствии с целями.

Определите лимит на импульсивные расходы (избежать их не удастся, и не стоит к этому стремиться).

Сперва приоритезируйте создание подушки безопасности (три — шесть месячных бюджетов).

Проведите автоматизацию регулярных платежей и периодически проверяйте их актуальность. В свои подписки можно сразу включить и комфортный для вас перевод на благотворительность.

Осознанно и осторожно используйте финансовые продукты (кредиты, займы и прочее).

Когда знаешь, на какую сумму оформлены ежемесячные подписки, понимаешь, скольким детям сможешь помочь и какие проекты поддержать. Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»

Системный подход Но где же в этой системе место для благотворительных взносов? Мы часто рассказываем, что для работы системной благотворительности важна регулярная поддержка. Например, переводить ежемесячно 100 рублей эффективнее, чем один раз пожертвовать 1000 рублей. Ведь регулярные платежи позволяют фондам понимать, на что они могут рассчитывать, и в соответствии с этим планировать работу, не бояться форс-мажоров и быть уверенными, что каждый ребенок получит необходимую помощь.

Регулярный платеж Выберите любую сумму

«Стабильность фонда во многом зависит от пожертвований физических лиц (это больше 60% от всех пожертвований в фонд), в том числе от тех людей, которые подписались на ежемесячные платежи. Любой фонд скажет вам, насколько важны рекуррентные платежи. Когда ты знаешь, на какую сумму у тебя ежемесячные подписки, ты понимаешь, скольким детям ты сможешь помочь и какие проекты врачей поддержать», — рассказывает Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», в интервью спецкору «Коммерсанта» Ольге Алленовой «Стараюсь исходить из того, что ни одного пациента не упустили». Для благотворителей такой способ тоже имеет массу преимуществ: он помогает отслеживать движение денег, выделенных на благотворительность, и планировать расходы. Это яркий пример осознанного подхода к финансам.

Фото: Юлия Ласкорунская

Система 50-30-20 Ксения Падерина, финансовый журналист, блогер, ведущая программы «Финансовая грамотность» на канале ОТР и подкаста «Дороже денег»: «Чтобы навести порядок в финансах, важно понять, куда уходят деньги. Нужно посмотреть, что за последние месяцы происходило в бюджете: взять выписки, посчитать, сколько вы тратите на продукты, на коммунальные платежи, на проезд, на рестораны, на оплату кредитов — и так по всем пунктам. Дальше распределить все по категориям.

Совсем отказаться от импульсивных трат было бы неправильно, потому что все мы люди. Нужно себя радовать — просто договариваться с собой, устанавливать границы трат. Ксения Падерина, финансовый журналист

Например, я часто рассказываю про систему 50-30-20: в 50% дохода должны умещаться все обязательные платежи (коммунальные платежи, кредиты, траты на еду и прочее. — Прим. ред.), в 30% — дополнительные нерегулярные платежи и в 20% — инвестиции, средства на благотворительность, помощь другим и тому подобное. Если обязательных платежей больше 50% от дохода, нужно думать, как это оптимизировать. Возможно, какие-то строки бюджета получится сократить. Например, если много средств уходит на еду, можно сократить опцию доставки еды или посещения ресторанов и, вероятно, чаще готовить дома. Совсем отказаться от импульсивных трат было бы неправильно, потому что все мы люди. Нужно себя баловать и радовать — просто договариваться с собой, устанавливать границы трат. Например, позволить себе выбирать все подряд на маркетплейсах, но определить бюджет на это, к примеру 10 000 рублей в месяц. Или не купить билет в кинотеатр, но оплатить годовую подписку на онлайн-кинотеатр, которая стоит столько же.

Фото: Юлия Ласкорунская

Что поможет освоить финграмотность? Дисциплинированно ведите бюджет и понимайте свои расходы.

Обязательно имейте подушку безопасности. Накопления должны быть у каждого человека без исключений, это поддержит вас в экстренных ситуациях».