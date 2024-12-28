Поддерживать детей можно разными способами — рассказываем о самых удобных. А еще о том, почему иногда фонд приходит с экстренными просьбами даже к регулярным благотворителям.

У каждого из нас полно дел и забот — так уж устроена жизнь. И за всем этим может показаться, что благотворительность — это уже сверхусилие, на которое часто нет ни времени, ни внутреннего ресурса. Мы подобрали самые комфортные способы помогать, которые практически не потребуют сил, но подарят вам чувство внутреннего удовлетворения, а детям в клиниках — своевременное эффективное лечение.

Как помогать, не замечая:

Банковская карта «Подари жизнь»

Такая же, как все известные вам банковские карты. Только лучше. Потому что 0,3% от каждой совершенной по ней покупки будет перечислено в фонд. И ровно столько же добавит от себя «Сбер». И да, стоимость годового обслуживания карты тоже отправится на поддержку подопечных фонда. Оформить ее можно в «Сбере». Останется просто делать ваши обычные покупки… и помогать.

Благотворительные мероприятия

В начале каждого месяца мы собираем на сайте афишу таких событий. А на постоянной основе она доступна на платформе «Друзья фонда». Вам остается, планируя досуг, посмотреть, нет ли интересных для вас благотворительных мероприятий: концерта с живой музыкой или интересного мастер-класса, забега или шахматного турнира. Вы получите классные впечатления и эмоции, которые (кстати!) можно разделить с близкими, и вместе с тем поможете детям.

Покупки с отчислениями в фонд

Самые разные компании устраивают благотворительные акции в пользу «Подари жизнь». Иногда — разовые, иногда — на постоянной основе. Порой это возможность приобрести на выгодных условиях необходимую вещь или услугу, часть оплаты которой пойдет на лечение детей. Посмотреть все действующие предложения можно в разделе «Помогать, покупая».

Подписка на пожертвования

Вы наверняка подписаны на онлайн-кинотеатр или подкаст и знаете, как это работает. Каждый месяц с вашей карты списывается фиксированная сумма. Только в случае пожертвования ее размер вы определяете сами. О том, в каком важном деле вы участвуете, будут напоминать только уведомления от банка. Попробовать такой формат пожертвований можно через мобильное приложение: там вы оформляете подписку на два, три или шесть месяцев и, если вам все нравится, можете перейти на постоянный регулярный перевод на любую сумму.