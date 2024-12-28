Поддерживать детей можно разными способами — рассказываем о самых удобных. А еще о том, почему иногда фонд приходит с экстренными просьбами даже к регулярным благотворителям.
У каждого из нас полно дел и забот — так уж устроена жизнь. И за всем этим может показаться, что благотворительность — это уже сверхусилие, на которое часто нет ни времени, ни внутреннего ресурса. Мы подобрали самые комфортные способы помогать, которые практически не потребуют сил, но подарят вам чувство внутреннего удовлетворения, а детям в клиниках — своевременное эффективное лечение.
Фото: архив фонда
Как помогать, не замечая:
Банковская карта «Подари жизнь»
Такая же, как все известные вам банковские карты. Только лучше. Потому что 0,3% от каждой совершенной по ней покупки будет перечислено в фонд. И ровно столько же добавит от себя «Сбер». И да, стоимость годового обслуживания карты тоже отправится на поддержку подопечных фонда. Оформить ее можно в «Сбере». Останется просто делать ваши обычные покупки… и помогать.
Благотворительные мероприятия
В начале каждого месяца мы собираем на сайте афишу таких событий. А на постоянной основе она доступна на платформе «Друзья фонда». Вам остается, планируя досуг, посмотреть, нет ли интересных для вас благотворительных мероприятий: концерта с живой музыкой или интересного мастер-класса, забега или шахматного турнира. Вы получите классные впечатления и эмоции, которые (кстати!) можно разделить с близкими, и вместе с тем поможете детям.
Покупки с отчислениями в фонд
Самые разные компании устраивают благотворительные акции в пользу «Подари жизнь». Иногда — разовые, иногда — на постоянной основе. Порой это возможность приобрести на выгодных условиях необходимую вещь или услугу, часть оплаты которой пойдет на лечение детей. Посмотреть все действующие предложения можно в разделе «Помогать, покупая».
Подписка на пожертвования
Вы наверняка подписаны на онлайн-кинотеатр или подкаст и знаете, как это работает. Каждый месяц с вашей карты списывается фиксированная сумма. Только в случае пожертвования ее размер вы определяете сами. О том, в каком важном деле вы участвуете, будут напоминать только уведомления от банка. Попробовать такой формат пожертвований можно через мобильное приложение: там вы оформляете подписку на два, три или шесть месяцев и, если вам все нравится, можете перейти на постоянный регулярный перевод на любую сумму.
Помогать регулярно
любой комфортной суммой
100 рублей — это много или мало?
Мы много говорим о регулярных (мы называем их рекуррентными) платежах, ведь даже небольшие ежемесячные пожертвования от благотворителей складываются в большую сумму, которая поступает постоянно, и это позволяет фонду прогнозировать свою работу, планировать расходы и оказывать системную долгосрочную поддержку, а значит:
обеспечивать постоянный запас лекарств и расходных материалов в больницах;
закупать необходимое оборудование;
проводить диагностику и выполнять анализы детям самыми современными методами;
участвовать в научных разработках, которые развивают детскую онкологию и увеличивают эффективность лечения.
Самая популярная сумма подписки через сайт фонда — всего 100 рублей. Да, миллионы действительно складываются из совсем небольших пожертвований!
Письма и просьбы от фонда
Но почему же тогда порой мы обращаемся к благотворителям со спонтанными просьбами о помощи? Это может быть сбор на сайте, письмо на электронную почту, иногда даже телевизионный сюжет по центральному каналу.
Это говорит лишь об одном: «Подари жизнь» действительно получает регулярные пожертвования от тысяч людей, и это огромная сумма и неоценимая поддержка, но, к сожалению, ее может не хватать на экстренные, незапланированные потребности.
Наша работа должна быть спланированной, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым для оказания помощи маленьким пациентамЕкатерина Васильеваспециалист по работе с частными благотворителями
Например, когда ребенку срочно нужно закупить дорогостоящее лекарство, которого нет сейчас в больнице, или провести операцию, на которую закончились квоты. Часть этих потребностей закрывается постоянными пожертвованиями, но иногда мы снова вынуждены обращаться к вам за помощью.
«Мы стремимся к тому, чтобы вся наша работа была системной и спланированной, чтобы врачи и больницы были обеспечены всем необходимым для оказания эффективной помощи маленьким пациентам, — поясняет специалист по работе с частными благотворителями Екатерина Васильева. — И искренне благодарны всем, кто поддерживает подопечных фонда. Каждый может выбрать тот способ, который ближе и удобнее именно ему, ведь любой вид поддержки важен и ценен!»
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Помощь: регулярная или спонтанная?
Поддерживать детей можно разными способами — рассказываем о самых удобных. А еще о том, почему иногда фонд приходит с экстренными просьбами даже к регулярным благотворителям.
А фонд точно сможет нам помочь?
Наверное, этим вопросом задается каждый родитель, когда тяжело болеет ребенок. Семья обращается в фонд за поддержкой и получает ее: как будто один за другим загораются огоньки на приборной панели, постепенно остается все меньше нерешенных задач.
С Новым годом!
Меня зовут Марк Тишман. Я артист и попечитель фонда «Подари жизнь». И это в моей жизни два самых дорогих сердцу предназначения. Сегодня у меня ответственная миссия — поздравить вас с наступающим Новым годом.