Благотворительные ярмарки в школах

Собраться вместе, ярко и весело провести время, заявить о своих талантах и к тому же помочь детям — вот несколько причин, чтобы провести ярмарку в школе. А мы поможем во всем разобраться и поддержим организаторов.

В этой статье разберемся: правда ли, что благотворительность — это только для взрослых;

чему могут научить детей благотворительные ярмарки;

с чего начать, если вы решили устроить благотворительную ярмарку с детьми;

что говорят об этом опыте сами участники (включая детей);

с кем связаться, чтобы организовать ярмарку.

ГБОУ «Школа № 1998 “Лукоморье”»

Только для взрослых? На вопрос о том, стоит ли вовлекать в благотворительность детей, каждый родитель отвечает самостоятельно. Но десятилетний опыт фонда в поддержке организации и проведения школьных ярмарок показывает, что это очень важный, яркий и, главное, добрый опыт. «Школьная ярмарка — это всегда очень классное мероприятие, которое объединяет учеников, учителей и родителей. По многим причинам. Во-первых, у детей есть возможность превратить свои таланты в помощь: кто-то классно рисует, кто-то делает отличные поделки, кто-то печет. Кроме того, у родителей тоже есть масса хобби, которые они готовы предъявить миру, — рассказывает Татьяна Хазбулатова, координатор волонтерского фандрайзинга. — Во-вторых, это возможность для детей, родителей, учителей объединиться в едином порыве, в добрых чувствах. На ярмарках всегда очень теплая атмосфера, всегда весело. А еще, если вы нацелены на развитие проекта, скажу, что некоторые ярмарки со временем разрастаются в огромные мероприятия. Но это приходит с опытом. Обычно все начинается с чего-то небольшого и порой несмелого, потом участники входят во вкус, и с каждым годом ярмарка набирает обороты, а иногда доходит и до районных масштабов: на нее приглашаются жители соседних домов. Это очень важный опыт — опыт командной работы, опыт разработки проекта и опыт обучения тому, чему обычно негде научиться».

ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа № 5»

Чему учат ярмарки? Безусловно, самой культуре благотворительности — это замечательная практика и бесценный опыт, который помогает детям бережно знакомиться с реалиями жизни. Причем из активной позиции — позиции человека, который может изменить что-то очень существенное. Учит эмпатии и тому, как помогать людям (в нашем случае — детям) в разных трудных ситуациях. Помогать не импульсивно, а осознанно, грамотно и системно. Однако на этом польза не исчерпывается. «Польза может быть не только прямой, видимой, но и косвенной, ее еще называют непрямым результатом, — добавляет Наталья Клипинина, психолог фонда. — Да, в первую очередь это самораскрытие — возможность проявить свои таланты, способности и умения, в том числе и организационные, в новых условиях. Но это еще и финансовая грамотность, возможность лучше осознавать путь денег и их движение, умение расставлять приоритеты в тратах и понимать возможности более эффективного использования денежных средств. Немаловажно, что ученики и учителя узнают друг друга с новых, ранее неизвестных сторон. И конечно же, это прекрасный способ найти друзей, “своих людей” не только по интересам, но именно по ценностям. Это люди, которые, скорее всего, останутся рядом на всю жизнь».

ГБОУ «Школа № 1998 “Лукоморье”»

С чего начать? Главное — желание: если вы решили организовать ярмарку, то мы, фонд «Подари жизнь», готовы деятельно поддержать вас на каждом этапе. Как? Фонд всегда ответит на все вопросы, даже если кажется, что их слишком много (нас это не смущает).

На этапе подготовки наши волонтеры всегда готовы прийти в школу и все рассказать. Иногда это даже выглядит как «волонтерский десант»: в течение недели или даже двух волонтеры приходят на классные часы и мотивируют детей на участие, создание поделок, раскрытие талантов.

Волонтеры фонда приходят и на само событие, рассказывают о фонде, объясняют, куда пойдут средства, отвечают на вопросы родителей.

После ярмарки школу ждет подробный отчет о том, куда были направлены собранные деньги.

5 320 750 рублей собрали новогодние школьные ярмарки

«Все понятно, все прозрачно, на каждом этапе мы готовы оказать поддержку. Школам это нравится, потому что они не остаются одни — с ними команда. Кроме того, у фонда удобные, понятные и прозрачные форматы сбора средств: ящики, опечатанные по всем правилам, или QR-код, с помощью которого можно отправить деньги напрямую в фонд, — отмечает Татьяна Хазбулатова. — Так что начните с решения, а затем мы поможем вам воплотить вашу идею в жизнь — для этого я всегда на связи. На подготовку нужен примерно месяц. Тогда точно смогут подключиться волонтеры и будет время обо всем позаботиться, в том числе подготовить материалы для оформления ярмарки. У нас разработан для этого целый пакет: советы, таймлайн, варианты постов для анонса, макеты афиш, приглашений, флажков, стикеров. Важно, чтобы ярмарка была праздничной и чтобы все понимали, какому фонду они помогают».

ГБОУ «Гимназия № 114», Санкт-Петербург

Впечатления участников Тринадцать школ, два вуза и один детский сад провели новогодние благотворительные ярмарки в декабре и январе. В категорию «Отличный старт» в этом году попал лицей «Ковчег-XXI»: школа в первый раз проводила ярмарку в поддержку «Подари жизнь» и собрала 480 577 рублей. «Это наша третья ярмарка, и в этом году мы выбрали “Подари жизнь” в связи с тем, что у нашей коллеги ребенок заболел лейкозом. Фонд помогает семье с проживанием в амбулаторной квартире рядом с клиникой, где девочка лечится, — рассказывает Валентина Лаврова, куратор 3 “А” класса. — В этом году мы решили, что будем продавать на ярмарке только то, что сделано своими руками. Кроме того, каждый класс взял на себя изготовление чего-либо, мы, например, делали из смолы подставки под горячее, кулоны. Кто-то варил мыло, делал свечи. В подготовку были вовлечены родители, было здорово осознавать, что все откликнулись и очень воодушевились. А желающих купить было столько, что ярмарка продлилась всего два часа: все товары очень быстро закончились! Что важно, детям просто необходимо участвовать в таких проектах. Это и про сочувствие, и про помощь, и про поддержку, и про любовь от чистого сердца. Мы всегда обсуждаем эти темы на сборах класса, а сейчас к воспитанию чувств присоединились волонтеры фонда, и это здорово. Теперь дети ждут рассказа о том, кому именно они помогли».

Анжела Рындина (в центре), ГБОУ «Школа № 429 “Соколиная гора”»

Что думают о ярмарках дети? Делимся впечатлением Анжелы Рындиной, ученицы 11 «Г» класса ГБОУ «Школа № 429 “Соколиная гора”»: «Каждый может сделать доброе дело: написать открытку, перевести деньги в фонд, испечь пирог и продать его на школьной ярмарке. В этом году (так же, как раньше) я обменивала реальные деньги покупателей на валюту, которую изобрели в нашей школе. Мне нравится этим заниматься, потому что мне очень интересны эмоции людей: с каким чувством они приходят, какие вопросы задают. Наверное, с одной стороны, мой вклад в помощь был минимальным, но я чувствовала, что мы все вместе делаем одно дело — помогаем детям, которым очень нужна поддержка. В следующем году я буду уже в университете и мне никто не будет напоминать о благотворительности. Значит, это станет еще одним шагом к взрослению — самостоятельность и милосердие. Буду идти дальше той же дорогой».

Спасибо всем, кто принял участие в новогодних ярмарках: ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа № 5», ГБОУ «Школа № 429 “Соколиная гора”», ГБОУ «Школа “Покровский квартал”», АНОО «Лицей “Ковчег-XXI”», ГБОУ «Школа № 1998 “Лукоморье”», ГБОУ «Школа № 281», ГБОУ «Школа № 283», ГБОУ «Школа № 1430», АНО «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства», ГБОУ «Гимназия № 114» Выборгского района Санкт-Петербурга, ОАНО «#Просто.Школа», ОАНО «Русская многоуровневая школа», ЧОУ «Аметист», ГБОУ «Школа № 1249», а также МАОУ «Гимназия № 3» г. о. Балашиха (дошкольное отделение № 47 «Умка»), РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, РТУ МИРЭА.