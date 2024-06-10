Благотворительный велопробег «Москва–Петербург»

Школьный учитель истории Сергей Терентьев думал о поездке на велосипеде от Москвы до Санкт-Петербурга больше трех лет. Этим летом он все-таки отправился в велопробег и даже решил сделать его благотворительным.

Подготовка заняла так много времени, потому что родные волновались и долго отговаривали Сергея. Два года назад он отправился в «демоверсию» большого велопробега — двухнедельный отпуск в Петербурге с поездками на Ладожское озеро и Финский залив. Попробовал свои силы, морально подготовил семью, и этим летом настоял на своем.

Все готово к путешествию, на старт Фото: Сергей Терентьев

«Все-таки 51 год, надо успевать! — говорит Сергей. — Лет семь назад, когда я работал в колледже, мы со студентами делали акции в поддержку “Подари жизнь”. Вспомнил про это и подумал, а почему бы сейчас не организовать что-то в пользу фонду, пока буду ехать. Так и появилась идея соединить велопробег с благотворительным сбором». К заезду, конечно, нужно было готовиться. Даже Сергею — велолюбителю с шестилетним стажем. С октября прошлого года он стал регулярно крутить тренажер в спортзале, а с мая начал кататься на свежем воздухе. К концу июня Сергей уже мог делать по пять заездов в неделю на 100 километров. Оставалось лишь докупить несколько походных сумок, проложить маршрут — и можно было отправляться в путь.

Один день в Великом Новгороде, потом в Псков Фото: Сергей Терентьев 1 из 4

В поездке Сергей вел Telegram-канал с путевыми заметками и фотографиями: чтобы родные и близкие видели, где он, и чуть меньше волновались. Вторая цель, чтобы еще больше людей узнали о благотворительном заезде и поддерживали подопечных фонда. Из Москвы Сергей выехал 9 июля, а 27 добрался до Санкт-Петербурга: 1500 километров за 18 дней. Несколько раз он сворачивал с пути, останавливался в городах и объезжал окрестности. Сергей признается, что по неопытности надеялся чаще ночевать в палатке, чем в хостелах, но вышло иначе. Что дороги, казавшиеся красивыми на карте, на деле порой оказывались невыносимыми. Что несколько раз приходилось ставить палатку прямо за кустами возле трассы, потому что не было сил искать более подходящее место.

Тверь, Псков, Торжок — Сергей побывал везде Фото: Сергей Терентьев 1 из 3

«Я рад, что преодолел этот путь. Проезжал с большим грузом (палатка, вещи) по 150 километров в день, узнал, насколько сильны человеческая психика и тело. В пути я часто был счастлив в чистом виде, в четком понимании этого слова. А еще я понял, что никогда так хорошо не отдыхал. Это ведь тяжело — работать учителем весь год, копится огромная психологическая усталость. Но сейчас ее вообще не осталось. То есть это был еще и максимально удачный вариант отпуска». Сергею настолько понравилось велопутешествие, что он уже планирует новые заезды. Ближайшая цель — проехать 200 километров за день до начала учебного года, в котором будет не до отпусков. А следующим летом учитель хочет спуститься по трассе вдоль Волги до Каспия. И тоже, возможно, объединить это с благотворительным сбором для подопечных «Подари жизнь». Мы очень благодарны Сергею за идею, с волнением ждали старта и финиша, и рады, что все так удачно сложилось! И, конечно, надеемся на новые путешествия и впечатления!