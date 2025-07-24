Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Статьи

«Начнем с главного»: как это работает

27 августа 2025Друзья фонда
Текст:
Елена Шевченко
Поделиться:

Показываем на конкретном примере. В 2022 году средства, собранные в рамках акции «Начнем с главного», были направлены на помощь Алине, в этом сентябре девочка идет в школу после трех лет лечения и домашнего обучения.

Знакомьтесь, это Алина! Она живет в Комсомольске-на-Амуре, ей 12 лет. Три года назад она попала в Центр Дмитрия Рогачева с диагнозом «острый миелобластный лейкоз». Победить болезнь удалось благодаря трансплантации костного мозга, донором стала мама девочки. В этом году Алина наконец идет в школу 1 сентября — в этом ей помогли вы!

«Хожу на плавание, нашла новых друзей, хочу научиться играть на гитаре»

Видео: Евгения Ванеева

Именно средства, собранные в рамках первосентябрьской акции «Начнем с главного», помогли Алине выздороветь. Мы проводим акцию каждый год и готовы предложить вам все, чтобы первый день в школе стал особенным!

Как стать участником акции?

  • Создайте свое событие на платформе «Друзья фонда».

  • Расскажите родителям об акции и отправьте ссылку на событие, чтобы они сделали пожертвования.

  • Если вам нужна атрибутика с символикой акции (благодарность для учителя и класса, флажки, ленточки, наклейки), заполните форму.

Пусть новый учебный год начнется с главного! А мы обязательно расскажем об итогах акции: кому из подопечных фонда вы помогли.

Остались вопросы?

Татьяна Хазбулатова,

координатор акции

+7 (925) 213-92-55

WhatsApp, Telegram

Новости

Все новости

«Начнем с главного»: как это работает

Показываем на конкретном примере. В 2022 году средства, собранные в рамках акции «Начнем с главного», были направлены на помощь Алине, в этом сентябре девочка идет в школу после трех лет лечения и домашнего обучения.

Друзья фонда27.08.2025

День дружбы — повод стать ближе!

30 июля — Международный день дружбы. По этому случаю рассказываем вам о самой отзывчивой платформе — «Друзья фонда».

Друзья фонда29.07.2025

Путеводные звезды: как знаменитости помогают детям

Сегодня публичные люди все чаще говорят со своей аудиторией о благотворительности. Об этом на примере друзей и амбассадоров фонда «Подари жизнь» рассказало медиа Daily Moscow.

Друзья фонда24.07.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari