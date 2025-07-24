«Начнем с главного»: как это работает

Показываем на конкретном примере. В 2022 году средства, собранные в рамках акции «Начнем с главного», были направлены на помощь Алине, в этом сентябре девочка идет в школу после трех лет лечения и домашнего обучения.
Знакомьтесь, это Алина! Она живет в Комсомольске-на-Амуре, ей 12 лет. Три года назад она попала в Центр Дмитрия Рогачева с диагнозом «острый миелобластный лейкоз». Победить болезнь удалось благодаря трансплантации костного мозга, донором стала мама девочки. В этом году Алина наконец идет в школу 1 сентября — в этом ей помогли вы!
«Хожу на плавание, нашла новых друзей, хочу научиться играть на гитаре»
Видео: Евгения Ванеева
Именно средства, собранные в рамках первосентябрьской акции «Начнем с главного», помогли Алине выздороветь. Мы проводим акцию каждый год и готовы предложить вам все, чтобы первый день в школе стал особенным!
Как стать участником акции?
Создайте свое событие на платформе «Друзья фонда».
Расскажите родителям об акции и отправьте ссылку на событие, чтобы они сделали пожертвования.
Если вам нужна атрибутика с символикой акции (благодарность для учителя и класса, флажки, ленточки, наклейки), заполните форму.
Пусть новый учебный год начнется с главного! А мы обязательно расскажем об итогах акции: кому из подопечных фонда вы помогли.
Остались вопросы?
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55
WhatsApp, Telegram
