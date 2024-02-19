Большая любовь Рашида

У шестилетнего Рашида в коллекции больше трехсот машинок. И все они исключительно российского производства. Другие марки мальчик не признает.

Поэтому больше всего в Москве, куда он приехал на лечение, его расстраивает отсутствие любимых моделей на дорогах: «Мама, ну почему тут так мало машин LADA», — постоянно сокрушается мальчик. Почти четыре месяца Рашид лечится в Российской детской клинической больнице от острого лимфобластного лейкоза. В начале терапии ему пришлось очень непросто: случилась аллергия на основной препарат в лечении, появились серьезные осложнения ЖКТ, сыпь, покраснели глаза. Поэтому оставшиеся курсы химиотерапии пришлось заменить курсами иммунопрепарата «Блинцито». Восемь флаконов стоят 1 291 024 рубля.

«Мама, сфоткай меня с машиной, пожалуйста!» Фото: из личного архива

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«С самого раннего детства сын обожал рассматривать старые и ржавые машины на дорогах, — с улыбкой рассказывает Кызтаман, мама мальчика. — Всегда просил с ними сфотографировать. Нравятся ему “копейки“, “пятерки“, “буханки“, “семерки“. Все привыкли, что детям иномарки нравятся, а мой даже не смотрит на них, не играет с такими машинками. Наоборот всегда просит, чтобы я подарила ему старую машинку в коллекцию. А где я такую ему найду? Приходится иногда даже акриловыми красками ржавчину рисовать». И, конечно, Рашид хорошо разбирается в том, как устроен автомобиль, знает, где у машины мотор и зачем нужны клапаны. А еще мальчик мечтает вернуться домой в Дагестан и купить себе настоящую Lada Vesta. Говорит, что будет на этой машине работать — людям нужные товары доставлять.