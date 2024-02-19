Большая любовь Рашида

У шестилетнего Рашида в коллекции больше трехсот машинок. И все они исключительно российского производства. Другие марки мальчик не признает.
Поэтому больше всего в Москве, куда он приехал на лечение, его расстраивает отсутствие любимых моделей на дорогах: «Мама, ну почему тут так мало машин LADA», — постоянно сокрушается мальчик.
Почти четыре месяца Рашид лечится в Российской детской клинической больнице от острого лимфобластного лейкоза. В начале терапии ему пришлось очень непросто: случилась аллергия на основной препарат в лечении, появились серьезные осложнения ЖКТ, сыпь, покраснели глаза. Поэтому оставшиеся курсы химиотерапии пришлось заменить курсами иммунопрепарата «Блинцито». Восемь флаконов стоят 1 291 024 рубля.
«Мама, сфоткай меня с машиной, пожалуйста!»
Фото: из личного архива
Нужно 1 291 024 рубля
на иммунопрепарат «Блинцито» для РашидаПомочь
«С самого раннего детства сын обожал рассматривать старые и ржавые машины на дорогах, — с улыбкой рассказывает Кызтаман, мама мальчика. — Всегда просил с ними сфотографировать. Нравятся ему “копейки“, “пятерки“, “буханки“, “семерки“. Все привыкли, что детям иномарки нравятся, а мой даже не смотрит на них, не играет с такими машинками. Наоборот всегда просит, чтобы я подарила ему старую машинку в коллекцию. А где я такую ему найду? Приходится иногда даже акриловыми красками ржавчину рисовать».
И, конечно, Рашид хорошо разбирается в том, как устроен автомобиль, знает, где у машины мотор и зачем нужны клапаны. А еще мальчик мечтает вернуться домой в Дагестан и купить себе настоящую Lada Vesta. Говорит, что будет на этой машине работать — людям нужные товары доставлять.
Сейчас в Центре Димы Рогачева сложилась довольно непростая ситуация: вопрос с квотами от государства на иммунотерапию пока не решен, а детей, которым по жизненным показанием требуется именно «Блинцито» в больнице как никогда много. Мы надеемся, что ситуация в скором времени наладится, ну а пока просим вас поддержать подопечных фонда. Для лечения Рашида нужно восемь флаконов лекарства стоимостью 1 291 024 рубля.
Новости
Большая любовь Рашида
У шестилетнего Рашида в коллекции больше трехсот машинок. И все они исключительно российского производства. Другие марки мальчик не признает.
Полина уже хочет в школу
А ей всего два года! Но о школе Поля постоянно говорит маме. Хотя сперва, конечно, детский сад, художественная школа и танцы. Но и это еще в будущем, сейчас девочка в больнице и ей требуется еще один курс иммунотерапии.
Меня капают капельницами
11-летняя Амина честно, трогательно, а порой и забавно ответит на любой ваш вопрос. Например, почему у нее дома нет животных, чем ей хочется «накушаться» и почему в больнице скучно, хотя всегда есть чем заняться.