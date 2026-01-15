Человек, которого очень ждут

Кто же это? Подсказываем: у него с собой пластилин и настольные игры, хорошее настроение и море идей, как весело провести время. Это волонтер «Квартирного проекта»! А может, это и вы тоже?

В амбулаторных квартирах фонда живут семьи из регионов, которые завершили интенсивный этап лечения. Им не нужно постоянно быть в больнице, но и уехать домой они не могут. Квартиры становятся для них временным домом. Семьям может быть непросто — в Москве они лишены привычного круга общения, друзей, близких. Поэтому на помощь приходят волонтеры: они навещают ребят, играют с ними, рисуют, общаются, занимаются творчеством. Делают все, чтобы хоть немного отвлечь детей от неприятных процедур, поддержать и порадовать.

Волонтеры делают все, чтобы отвлечь детей, поддержать и порадовать

Хотим познакомить вас с волонтерами «Квартирного проекта» Светланой и Валентиной и пригласить стать волонтерами тоже — ваша помощь сейчас очень нужна. Увлечь игрой и отвлечь Светлана Краснянская работает руководителем по кадрам и охране труда в одной компании. У нее два отдела в подчинении и всегда много работы. Но два раза в месяц в свои выходные девушка обязательно приходит в амбулаторные квартиры к подопечным фонда, чтобы поиграть с ними и развлечь их. Приносит ворох интересного — настольные игры, воздушный пластилин, карандаши, краски — и всегда стремится придумать что-то новое для ребят.

«В волонтерство я перешла плавно: начинала с донорства крови в “Подари жизнь”, переводила деньги детям. Потом увидела, что фонд набирает волонтеров. Я пробовала себя на массовых мероприятиях, думала о больничном волонтерстве, но в итоге выбрала «Квартирный проект». Мне показалось, что это эмоционально легче и вообще больше мне подходит: занятие один на один, в домашней атмосфере, где ребенка проще увлечь игрой. А еще понравилось, что я могу совмещать волонтерство с работой. Обычно координатор мне заранее рассказывает, что ребенок любит, чем занимается, и к визиту я стараюсь подобрать то, что его привлечет. Кому-то нравится лепить из пластилина, кому-то — рисовать, кто-то в восторге от активных занятий. С последними бывает сложно, но недавно я нашла выход — купила домашний боулинг, который подвижным ребятам очень полюбился. Когда я занимаюсь с ребенком, мама может отдохнуть, попить чай, сделать домашние дела. Если я вижу, что мама устала, я сама говорю ей: “Час-полтора я смогу занять ребенка. Отдохните!” Но иногда родители хотят поддержать ребенка и присоединяются к нашим играм. Бывает по-разному.

Я очень радуюсь, когда ребенка получается увлечь чем-то и после встречи он остается довольным и счастливым. Светлана Краснянская, волонтер «Квартирного проекта»

Чтобы стать волонтером, важно здраво оценивать свои силы — как физические, так и эмоциональные. И никогда не опускаться в жалость. Можно дать поддержку, если нужно, но только не жалеть человека. А играм и всему остальному можно научиться — было бы желание. В фонде для этого есть все возможности. Для нас устраивают игровые дни: мы вместе разбираем настольные игры, изучаем правила, играем сами. А как-то проводили мастер-класс по росписи чашек. То есть даже если ты чего-то не знаешь, этому несложно научиться — самому или с помощью фонда. Волонтерство уже стало частью моей жизни. Важной частью жизни, в которой мне интересно. Я очень радуюсь, когда ребенка получается увлечь чем-то и отвлечь от больничных будней, когда после встречи он остается довольным и счастливым. Пожалуй, это самое приятное в том, что я делаю».

Магия большой сумки Валентина Салтыкова навещает детей в амбулаторных квартирах почти полтора года. Чтобы ребятам было интересно на занятиях, девушка много учится сама: уроки рисования, оригами, игротека, которую устраивает фонд. Четкого графика визитов у Валентины нет, она приходит по запросу — в среднем раз в полторы недели. Но встречи с ней семьи всегда ждут с нетерпением. «До “Подари жизнь” у меня был опыт волонтерства в другом фонде: год я помогала гладить белье для детского стационара. Тогда я поняла, что мне очень не хватает общения с детьми и родителями. В “Подари жизнь” я пришла, понимая, что общение для меня важно и я могу быть полезна этим. На собеседовании в фонде кто-то из сотрудников упомянул, что волонтерство в амбулаторных квартирах более камерное, чем в больнице. И я поняла, что это как раз мой формат.

В волонтерстве важна включенность: взгляд, улыбка, энергетика. Общение и игры должны быть живыми и искренними, не механическими. Валентина Салтыкова, волонтер «Квартирного проекта»

Когда я приезжаю в семью, меня уже ждут и тепло встречают. Но бывает, конечно, и по-другому: ребенок молчит, не хочет общаться. Тогда я представляюсь, а потом достаю… сумку. Сумка у меня большая, и в ней много чего: ножницы, бумага, фломастеры, карандаши, краски с альбомом, потрясающие игры. Я все это вынимаю, вижу удивленные глаза, спрашиваю: “С чего начнем? Что нравится?” И все, ребенок тотчас включается, ему интересно. С детьми мы сразу начинаем что-то делать вместе, а потом я уже чувствую: кому-то сегодня хочется просто поговорить, кому-то — попеть под гитару, кому-то — поиграть в мяч. Особенно трогательно, когда ребята начинают доставать из шкафа свои игры и игрушки, показывать, что у них есть. Это какое-то невероятное доверие ко мне. А иногда бывает так весело, что включаются родители, им тоже хочется пообщаться и поиграть.

Как-то я пришла к семье, а им пришлось внезапно уехать из дома. В этой же квартире в соседней комнате жила 12-летняя девочка, она плохо себя чувствовала и лежала. Мама уговорила ее со мной пообщаться, и… мы проиграли 2,5 часа. Мама потом сказала, что это было удивительно: девочке до этого ничего не хотелось, но мы разыгрались и здорово провели время. Такие истории очень памятны для меня. Раньше я ничего не умела — ни в игры играть, ни рисовать, ни лепить. Пришлось все это осваивать, чтобы у меня было что-то в запасе. Сейчас я изучаю игры, которые не знаю, в интернете. Обмениваюсь играми с детьми своих друзей. Приезжаю на игровые дни в фонд. Стала брать уроки рисования у одной художницы: благодаря им могу любому ребенку объяснить, как нарисовать Винни Пуха с шариком и пчелами. А одна волонтер научила меня делать оригами. Однако, мне кажется, важно не только все это, но и некая включенность в то, что ты делаешь: взгляд, улыбка, энергетика. Общение и игры должны быть живыми и искренними, не механическими. Меня очень вдохновляет обратная связь от семей. Когда родители говорят: “Мы давно не видели его таким веселым” или: “Приходите еще раз, мы будем ждать!” Для меня все это самое ценное».

Сейчас мы набираем волонтеров в «Квартирный проект». Если вы хотите навещать ребят, общаться с ними, играть в настольные игры и не только — приходите! Мы с радостью все объясним и всему научим. Важно! Чтобы стать волонтером, нужно пройти собеседование и небольшое медицинское обследование.