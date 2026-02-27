Приглашаем волонтеров в видеогруппу

Любите (умеете) снимать классные видео? Нам такое очень надо! Приходите в фонд «Подари жизнь» волонтером. Будем вместе делать видеоконтент: у нас масса идей и очень много событий, которые нужно снимать.

И, конечно, чтобы фиксировать и сохранять мгновения жизни ребят в больницах.

Чтобы создавать обучающие ролики для волонтеров, которые проводят разные активности с детьми в больницах.

Чтобы рассказывать о насыщенной жизни ребят в больницах: о праздниках и буднях, визитах звезд и мастер-классах.

Чтобы освещать важные события: выпускной для детей, которые окончили школу в больнице, благотворительные концерты или субботники в пансионате «Измалково».

«Как-то я снимал серию художественных мастер-классов, на которых рисовали подопечные фонда, — вспоминает Сергей Кисляков, давний волонтер видеогруппы . — Моей задачей было снять процесс создания детьми рисунков и отдать исходники в фонд. После этого я решил сделать в подарок каждому ребенку с мастер-класса видео про то, как он рисовал. Люди вообще как-то тепло и радостно реагируют на такое. Мне кажется, мало у кого есть ролик о своей деятельности, у меня вот такого нет. Потом я узнал, что одна из девочек, Маша, очень обрадовалась, когда получила ролик. Они с бабушкой его всем родным и знакомым показали и отправили».

Что нужно, чтобы стать волонтером видеогруппы:

Практика съемок от года (использование кадров разной крупности, умение ловить эмоции, работать со светом, звуком). Портфолио (два-три видео). Камера или телефон с разрешением 4К. Опыт монтажа.

А еще важно быть смелым (не стесняться!), уметь хорошо ориентироваться на месте и контролировать ситуацию во время съемки (особенно это касается репортажей). Нужно не только разобраться в том, что происходит, но и уметь показать это с помощью визуального языка, с помощью кадров, которые привлекли бы внимание.

Если вы узнали себя в этом описании — приходите!