Приглашаем волонтеров в видеогруппу

Любите (умеете) снимать классные видео? Нам такое очень надо! Приходите в фонд «Подари жизнь» волонтером. Будем вместе делать видеоконтент: у нас масса идей и очень много событий, которые нужно снимать.
Для чего «Подари жизнь» нужна помощь видеоволонтеров?
Чтобы освещать важные события: выпускной для детей, которые окончили школу в больнице, благотворительные концерты или субботники в пансионате «Измалково».
Чтобы рассказывать о насыщенной жизни ребят в больницах: о праздниках и буднях, визитах звезд и мастер-классах.
Чтобы создавать обучающие ролики для волонтеров, которые проводят разные активности с детьми в больницах.
И, конечно, чтобы фиксировать и сохранять мгновения жизни ребят в больницах.
Евгения Ванеева, специалист видеонаправления «Подари жизнь»
Фото: Юлия Ласкорунская
«Как-то я снимал серию художественных мастер-классов, на которых рисовали подопечные фонда, — вспоминает Сергей Кисляков, давний волонтер видеогруппы. — Моей задачей было снять процесс создания детьми рисунков и отдать исходники в фонд. После этого я решил сделать в подарок каждому ребенку с мастер-класса видео про то, как он рисовал. Люди вообще как-то тепло и радостно реагируют на такое. Мне кажется, мало у кого есть ролик о своей деятельности, у меня вот такого нет. Потом я узнал, что одна из девочек, Маша, очень обрадовалась, когда получила ролик. Они с бабушкой его всем родным и знакомым показали и отправили».
Что нужно, чтобы стать волонтером видеогруппы:
Практика съемок от года (использование кадров разной крупности, умение ловить эмоции, работать со светом, звуком).
Портфолио (два-три видео).
Камера или телефон с разрешением 4К.
Опыт монтажа.
А еще важно быть смелым (не стесняться!), уметь хорошо ориентироваться на месте и контролировать ситуацию во время съемки (особенно это касается репортажей). Нужно не только разобраться в том, что происходит, но и уметь показать это с помощью визуального языка, с помощью кадров, которые привлекли бы внимание.
Если вы узнали себя в этом описании — приходите!
Заполните анкету
Чтобы стать волонтером видеогруппы
Новости
Приглашаем волонтеров в видеогруппу
