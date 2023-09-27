Что такое эмпатия и почему о ней все говорят?

Так ли нужно современному человеку быть эмпатичным, надежный ли это инструмент в работе помогающих специалистов, или, наоборот, прямой путь к эмоциональному выгоранию? Мнение психолога фонда Натальи Клипининой.

Эмпатия — это осознанное понимание внутреннего мира и состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать. Эмпатия принципиально отличается от симпатии/антипатии или жалости, поскольку в ее основе лежит попытка представить, в какой ситуации находится человек, понять его чувства без осуждения и критики, поспешных советов и действий. Быть эмпатичным актуально не только для людей помогающих профессий, медиков, сотрудников НКО или волонтеров. Сегодня это один из важных и богатых инструментов для улучшения и повышения эффективности коммуникации во всех сферах.

Эмпатия, симпатия/антипатия или жалость? Источник: YouTube

Как выглядит эмпатия? Заглядывать в глаза, сочувствовать, охать-ахать, или внимательно слушать, или просто молчать? Первый вариант выглядит как отражение негативных эмоций другого и больше похож на жалость. Эмпатия же предполагает, что мы готовы активно слушать человека, с искренним интересом и уважением относиться к его опыту, помогать ему в исследовании внутреннего мира. Не перебивая, стараясь задавать открытые вопросы, на которые невозможно дать односложный ответ (да или нет). Доказано, что такие вопросы — ключевой инструмент эффективной коммуникации, в которой есть пространство для выражения, проживания и осознавания эмоционального опыта, поддержки людям, которые находятся в непростой ситуации (или с которыми мы просто общаемся). Не осуждать, настроиться на собеседника, откликнуться собственными ассоциациями, даже если нам не близка ситуация; отнестись к сказанному, как к новому уникальному опыту, быть open-minded, понимая, что на самом деле, сколько людей, столько и ситуаций, палитр чувств и эмоций, а нам посчастливилось быть их очевидцами, свидетелями.

Кого можно назвать эмпатичным? Мы все разные по степени эмоциональности/отстраненности, но ключевым тут являются не столько черты характера или генетика, сколько способность находиться в контакте со своими собственными эмоциями. Базово мы учимся эмпатии в семье, в контакте с заботящимися о нас близкими, впитываем то, как в семье принято поступать с теми или иными чувствами, возникающими в сложных ситуациях: тут же избавляться от них, обесценивать, заталкивать советами. Или обращать на них внимание, давать им место, принимая во всем многообразии и опираясь на них. Но даже если в силу обстоятельств мы привыкли избегать каких-то переживаний, эмпатия — это навык, которому все могут научиться (например, на специальных тренингах или самостоятельно постигая особенности эмоционального интеллекта).

Ситуация необязательно требует быстрых решений, часто помощь заключается в проживании и понимании происходящего, а не в поспешном действии. Наталья Клипинина, психолог фонда

Кому нужно быть эмпатичным? Важно ли это только для тех, кто нашел себя в сфере помогающих профессий? Кажется, что нет, скорее, это свойство любого современного человека: для улучшения качества жизни важно владеть кое-какими навыками эмпатии. Но в области медицины, НКО, когда необходимо общаться с уязвимыми людьми, которые находятся в трудной ситуации, быть эмпатичным — одна из базовых профессиональных компетенций. И даже на приеме на работу решение может быть принято в пользу человека, который владеет такими soft skills и использует их в решении профессиональных задач. Работодателям выгодно брать тех, кто уже умеет это делать, поскольку в сферах, где есть коммуникация, конфликты, сложные ситуации, клиенты или подопечные с тяжелым эмоциональным опытом, — такие навыки будут востребованы. Но развивать в себе эмпатию полезно и для повышения качества собственной жизни, для большей гармонии с самим собой, поскольку жизнь в современном мире часто лишает нас такой роскоши.

А еще эмпатия — это бесконечный драйв учиться тому, насколько разными могут быть ситуации и насколько по-разному они могут восприниматься. Интересно, что эмпатия все больше становится культурным трендом. В Лондоне есть музей эмпатии, в мире создаются библиотеки эмпатии, которые больше похожи на кафе, куда приходят люди, являющиеся носителями разного сложного жизненного опыта: в разводе, перенесшие тяжелую болезнь, имеющие уникальный религиозный опыт или опыт войны. К ним можно прийти, чтобы просто пообщаться, в простом разговоре прикоснуться к их жизненному и эмоциональному опыту. Тем, кому есть, что рассказать, рассказывают, задача других — расширить границы восприятия мира и представления об эмоциональном опыте, дифференцировать эмоции, мысли и поведение.

Фото: Taylor Hernandez для Unsplash