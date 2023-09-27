Что такое эмпатия и почему о ней все говорят?

Так ли нужно современному человеку быть эмпатичным, надежный ли это инструмент в работе помогающих специалистов, или, наоборот, прямой путь к эмоциональному выгоранию? Мнение психолога фонда Натальи Клипининой.
Эмпатия — это осознанное понимание внутреннего мира и состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать. Эмпатия принципиально отличается от симпатии/антипатии или жалости, поскольку в ее основе лежит попытка представить, в какой ситуации находится человек, понять его чувства без осуждения и критики, поспешных советов и действий. Быть эмпатичным актуально не только для людей помогающих профессий, медиков, сотрудников НКО или волонтеров. Сегодня это один из важных и богатых инструментов для улучшения и повышения эффективности коммуникации во всех сферах.
Эмпатия, симпатия/антипатия или жалость?
Источник: YouTube
Как выглядит эмпатия?
Заглядывать в глаза, сочувствовать, охать-ахать, или внимательно слушать, или просто молчать? Первый вариант выглядит как отражение негативных эмоций другого и больше похож на жалость. Эмпатия же предполагает, что мы готовы активно слушать человека, с искренним интересом и уважением относиться к его опыту, помогать ему в исследовании внутреннего мира. Не перебивая, стараясь задавать открытые вопросы, на которые невозможно дать односложный ответ (да или нет). Доказано, что такие вопросы — ключевой инструмент эффективной коммуникации, в которой есть пространство для выражения, проживания и осознавания эмоционального опыта, поддержки людям, которые находятся в непростой ситуации (или с которыми мы просто общаемся). Не осуждать, настроиться на собеседника, откликнуться собственными ассоциациями, даже если нам не близка ситуация; отнестись к сказанному, как к новому уникальному опыту, быть open-minded, понимая, что на самом деле, сколько людей, столько и ситуаций, палитр чувств и эмоций, а нам посчастливилось быть их очевидцами, свидетелями.
Кого можно назвать эмпатичным? Мы все разные по степени эмоциональности/отстраненности, но ключевым тут являются не столько черты характера или генетика, сколько способность находиться в контакте со своими собственными эмоциями. Базово мы учимся эмпатии в семье, в контакте с заботящимися о нас близкими, впитываем то, как в семье принято поступать с теми или иными чувствами, возникающими в сложных ситуациях: тут же избавляться от них, обесценивать, заталкивать советами. Или обращать на них внимание, давать им место, принимая во всем многообразии и опираясь на них. Но даже если в силу обстоятельств мы привыкли избегать каких-то переживаний, эмпатия — это навык, которому все могут научиться (например, на специальных тренингах или самостоятельно постигая особенности эмоционального интеллекта).
Ситуация необязательно требует быстрых решений, часто помощь заключается в проживании и понимании происходящего, а не в поспешном действии.Наталья Клипинина, психолог фонда
Кому нужно быть эмпатичным? Важно ли это только для тех, кто нашел себя в сфере помогающих профессий? Кажется, что нет, скорее, это свойство любого современного человека: для улучшения качества жизни важно владеть кое-какими навыками эмпатии. Но в области медицины, НКО, когда необходимо общаться с уязвимыми людьми, которые находятся в трудной ситуации, быть эмпатичным — одна из базовых профессиональных компетенций. И даже на приеме на работу решение может быть принято в пользу человека, который владеет такими soft skills и использует их в решении профессиональных задач. Работодателям выгодно брать тех, кто уже умеет это делать, поскольку в сферах, где есть коммуникация, конфликты, сложные ситуации, клиенты или подопечные с тяжелым эмоциональным опытом, — такие навыки будут востребованы. Но развивать в себе эмпатию полезно и для повышения качества собственной жизни, для большей гармонии с самим собой, поскольку жизнь в современном мире часто лишает нас такой роскоши.
А еще эмпатия — это бесконечный драйв учиться тому, насколько разными могут быть ситуации и насколько по-разному они могут восприниматься. Интересно, что эмпатия все больше становится культурным трендом. В Лондоне есть музей эмпатии, в мире создаются библиотеки эмпатии, которые больше похожи на кафе, куда приходят люди, являющиеся носителями разного сложного жизненного опыта: в разводе, перенесшие тяжелую болезнь, имеющие уникальный религиозный опыт или опыт войны. К ним можно прийти, чтобы просто пообщаться, в простом разговоре прикоснуться к их жизненному и эмоциональному опыту. Тем, кому есть, что рассказать, рассказывают, задача других — расширить границы восприятия мира и представления об эмоциональном опыте, дифференцировать эмоции, мысли и поведение.
Фото: Taylor Hernandez для Unsplash
Две эмпатии
Но как же используя этот инструмент, погружаясь в мир другого человека, не истощиться от эмоционального сопереживания и не выгореть? В последнее время психологи стали разделять эмпатию на эмоциональную и когнитивную. В работе рационально использовать когнитивную, поскольку, если мы используем только эмоциональный компонент для понимания того, что происходит с человеком, мы действительно попадаем в более рисковую ситуацию и можем перегореть от сложных переживаний.
То есть предполагается, что мы не должны вчувствоваться и вживаться в ситуацию другого человека всеми фибрами души. Нам достаточно представить или найти в собственном (или литературном) опыте то, на что могут быть похожи предложенные обстоятельства. Человеку, который столкнулся с неприятным опытом, это поможет легализовать свои переживания и право испытывать любые эмоции, перестать себя корить и ругать за собственные чувства, осознавать и более свободно думать о том, что происходит. Нам — перестать бояться того, что непонятно, расширить и облегчить восприятие происходящего. А это и есть золотая рабочая ниточка эмпатии. Совершенно необязательно, что любая ситуация требует быстрых решений или действий, часто помощь парадоксальным образом заключается в проживании и понимании происходящего, а не в поспешном действии.
Есть хороший пример баланса эмоциональной и когнитивной эмпатии: «Я вижу, что тебе плохо, и я не могу даже представить, с чем тебе пришлось столкнуться», «Мне сложно понять, что ты переживаешь, помоги мне увидеть мир твоими глазами, понять, что ты испытываешь». Ситуация не предполагает, что мы буквально переживаем то, что чувствует другой человек. Но мы имеем представление, что он столкнулся с чем-то сложным. И у нас есть желание и готовность вместе с ним отправиться в путешествие, где каждый останется самим собой.
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