Быть чутким, вести диалог и действовать из любви

К 15 февраля, Международному дню детей, больных раком, мы вместе с медиа «Нет, это нормально» подготовили материал о том, как поддержать семью, в которой заболел ребенок. И теперь делимся им с вами!

Если у ваших друзей или знакомых тяжело заболел ребенок, то лучшее, что можно для них сделать, — оставаться рядом. Это действительно сложно, ведь придется балансировать: стараться быть ненавязчивым, но и достаточно вовлеченным, не обесценивать чужие переживания, но и не чересчур драматизировать, не лишать человека надежды, но и не слишком его обнадеживать.

Фото: Юлия Ласкорунская

Чего делать точно не стоит Бросаться в бой, если у вас нет ресурса. Для начала задайте себе важный вопрос: «Есть ли у меня силы на то, чтобы протянуть руку помощи?» Потому что это тот самый случай, когда кислородную маску надевают сначала на себя. Лучше сейчас объективно оценить свои возможности, чем однажды эмоционально разрядиться и исчезнуть с радаров, когда вы будете нужны. «Родители довольно часто делятся тем, что даже те, кто вначале помогает, очень быстро устают и исчезают, — отмечает психолог фонда “Подари жизнь” Наталья Клипинина. — Важно понимать, что семья, которая занимается лечением ребенка с онкологическим заболеванием, нуждается в поддержке не только в процессе лечения, которое может длиться несколько месяцев или несколько лет. Друзья и их поддержка будут очень нужны и после больницы, когда придет время социализации обратно в ту жизнь, из которой семью вырвала болезнь. Важно это понимать и с самого рассчитывать свои силы».

Семья, которая занимается лечением ребенка, нуждается в поддержке не только в процессе лечения, которое может длиться несколько месяцев или несколько лет. Наталья Клипинина психолог фонда

Торопиться с суждениями и осуждениями. Иногда мы начинаем искать причину болезни ребенка в поведении его родителей. Такая якобы рациональная причина поддерживает в нас иллюзию контроля и веру в то, «что со мной такого никогда не случится». Но не стоит обманываться. Равно как не стоит делиться с людьми, которые проходят через сложный этап, собственными фантазиями и мифами. Возможно, прежде чем выходить на связь с родственниками, стоит немного ознакомиться с медицинской информацией. Перегружать себя и других информацией. Все хорошо в меру. Сейчас в интернете можно прочитать практически о любой болезни, лекарстве или даже враче. Здорово быть в курсе, но явно не стоит давать советы и оценивать качество оказываемой ребенку медицинской помощи. И от историй с плохим концом лучше воздержаться. Десяток статей в сети не делает вас экспертом, но любое ваше неосторожное высказывание может сильно вывести родителя из равновесия и подтолкнуть к неверным решениям.

Фото: архив фонда

«А что же я могу сделать?» — спросите вы. Иногда родители стесняются говорить о своих нуждах вслух. Остается быть чутким и внимательным, держать в уме, что во время болезни ребенка возникают проблемы с финансами, бывает недостаточно заботы и эмоциональной поддержки. Проведите мысленный эксперимент и попробуйте поставить себя на место родителя. Каково это — оказаться в другом городе, без знакомых, на очень долгое время отрезанным от всех связей и контактов? Ребенок плохо себя чувствует, нужно поддерживать его, не сходить с ума от волнения, и вот уже кажется, что твоя жизнь тебе не принадлежит. Возможно, в ходе этих размышлений вам придет в голову, чего может не хватать в больнице. Например, в медицинском учреждении все время нужно обрабатывать руки, антисептики сильно сушат кожу, и даже банальный крем станет важным жестом поддержки. Помощь необязательно должна быть грандиозной.

Говорите вслух, какими ресурсами сейчас обладаете: «Я помогу детям с уроками, привезу что-то, если нужно, или возьму на себя финансовые вопросы». Наталья Клипинина психолог фонда

«Иногда мы можем понять, что нужно семье, если говорим вслух, какими ресурсами сейчас обладаем, — говорит Наталья Клипинина. — “Да, я понимаю, что тебе может быть нужно, и, к сожалению, не во всем могу помочь. Но я определенно помогу детям, оставшимся дома, с уроками, привезу что-то, если нужно, или возьму на себя финансовые вопросы. На это точно можешь рассчитывать”». Если вы рядом Позаботьтесь о маме (а может, о папе или другом родственнике), сопровождающей ребенка в больнице. Смените ее в палате на часок, чтобы она могла поесть, принять душ или подышать свежим воздухом. Предложите привезти что-нибудь из дома, закажите продукты, побалуйте чем-нибудь вкусным, принесите книгу или скачайте новый фильм. Не бойтесь спрашивать о ее нуждах и напоминайте, что для вас такая забота совсем не в тягость. Отвлеките ребенка от больничных стен и бесконечных капельниц. Поиграйте, почитайте книгу, попробуйте занять его чем-то творческим: это может быть рисование, лепка из пластилина, вышивка крестиком, алмазные мозаики — что угодно!

Фото: архив фонда

Если вы далеко Позаботьтесь о тех, кто остался дома. Купите продукты для бабушки с дедушкой, помогите с уроками здоровым детям, выгуляйте собаку, покормите кота, полейте любимый комнатный цветок. Запишите видеопривет от близких и отправьте в больницу. Для родителя, который находится рядом с болеющим ребенком, важно знать, что дома все идет своим чередом. Делитесь хорошими впечатлениями. Ваши звонки и сообщения могут стать глотком свежего воздуха. Не бойтесь делиться подробностями своей жизни, хорошими новостями и смешными мемами — они отвлекают от переживаний и напоминают, что жизнь продолжается.

Фото: архив фонда

В любой ситуации Старайтесь слушать и слышать. Иногда очень важно дать родителям возможность выговориться, выплеснуть эмоции, обсудить беспокоящую их ситуацию, стать дополнительным сердцем и разумом, анализирующим происходящее. Станьте менеджером по связям с общественностью. Родителям бывает тяжело по десять раз пересказывать всем обеспокоенным родственникам, друзьям и коллегам новости об изменении (или отсутствии изменений) в состоянии ребенка. Можно предложить свою кандидатуру или сообща назначить человека на роль своеобразного координатора, который будет уточнять подробности, задавать вопросы, а затем распространять новости и передавать просьбы близким. Быть рядом на разных этапах. Лечение онкологических заболеваний часто бывает долгим, и поддержка требуется на каждом этапе. В том числе и после окончания лечения, когда приходит время социально адаптироваться к обычной жизни. Мир в период болезни ребенка становится крайне нестабильным, и семье очень нужны прочные связи, которые можете дать именно вы.

Фото: архив фонда

Как ни крути, в вопросе поддержки важны не только действия, но и слова. И здесь довольно легко оступиться. Фразы, которые мы произносим без задней мысли, хоть и из лучших побуждений, могут ранить и заставить человека замкнуться. Чего лучше не говорить? «Как дела?», «Ну как, вам лучше?» Потому что у человека, который находится в больнице, может не быть новостей, которыми можно поделиться. Лечение длится долго, иногда кажется, что ничего не происходит или происходит то, о чем непонятно как рассказать или не хочется говорить. Лучше уточните: «Если я буду периодически спрашивать у тебя, как идут дела, это нормально? Мне важно это знать, но не хочется перегружать своими вопросами». «Позвони, если тебе что-то будет нужно» Потому что человеку бывает очень трудно обратиться за помощью, тем более позвонить с просьбой. Предложите конкретную помощь: «Я сейчас заказываю продукты, давай и тебе закажу, что вам сейчас нужно?» или «Я хочу передать тебе небольшую посылочку, купила тебе крем для рук, но не знаю, каким кремом для лица ты пользуешься, подскажи, что лучше выбрать?» «Не думай о плохом», «Надо настраиваться на лучшее» Потому что вместо поддержки эти слова могут усилить чувство вины, которое нередко возникает у родителей детей, которые болеют. Не говоря о том, что «настраиваться» и «не думать о плохом» оказывается практически невозможно. Попробуйте иначе: «Я могу только попытаться представить, как тебе тяжело. Очень трудно не представлять, как может развиваться ситуация. Если хочешь, ты можешь делиться со мной, чтобы не держать все в себе» или «В трудные моменты я вспоминаю что-то хорошее, это восстанавливает меня. Если ты не против, давай вместе вспомним что-то хорошее, что происходило в нашей жизни». «Все будет хорошо» Потому что, к сожалению, ни вы, ни кто-либо другой не можете дать таких гарантий. Просто напомните, что вы рядом: «Тебе сейчас очень тяжело, я даже не могу представить насколько, но я в тебя верю» или «Я очень хочу быть для тебя поддержкой».

Когда мы справимся с собственными страхами, то станем гораздо более сильными, уверенными и способными менять этот мир. Наталья Клипинина психолог фонда