Не уставать (и) помогать

Поговорили с психологом Михаилом Прокофьевым о муках выбора. И о том, как быть: технологизировать и забыть. В контексте благотворительности это значит подписаться на ежемесячные платежи. Чтобы помогать, не замечая.

Из нашего разговора вы узнаете: как, участвуя в благотворительности, избежать непомерных затрат (не только финансовых, но и нервно-психических),

какую роль в этом играют автоматические действия,

и как, помогая другим, определить свой предел психологической нагрузки и пожертвований.

Психолог, коуч Михаил Прокофьев Фото: из личного архива

Любой выбор для человека — это мощная затрата энергии. А главная задача нашего мозга с точки зрения физиологии и психологии — выживание. И частью этого процесса является, напротив, экономия энергии. В русском языке есть известное выражение «муки выбора». Когда гигантское количество «за» и «против», которые возникают в голове человека, мешают ему сделать выбор. Еще есть интересная китайская пословица, суть которой заключается в следующем: «Самый счастливый день в твоей жизни — это тот день, когда ты принял решение». И это действительно так: как только мы на что-то окончательно решаемся и говорим: все, баста (например, по-итальянски), — наступает облегчение. Почему? Потому что до этого, в момент выбора, нашему мозгу пришлось обработать очень много «за» и «против», а это мучительно тяжело.

Принятие решения вызывает усталость у человека, потому что мозгу приходится тратить большое количество энергии на анализ информации. Михаил Прокофьев, психолог

Еще в нас, людях, заложена такая странность. Мы хотим выбора, свободы, постоянно говорим об этом, но, как только сталкиваемся с выбором, у нас появляется большое количество сомнений: «А правильно ли я делаю? А вдруг неправильно? Ох, надо по-другому!» Вспомните, какой стресс может вызвать обычный поход в торговый центр, чтобы купить одежду, или выбор еды в меню на 40 страниц. И насколько проще, когда в магазине оказывается всего две модели брюк, а в ресторане — два варианта бизнес-ланча. Любое принятие решения вызывает усталость у человека, потому что мозгу приходится тратить большое количество энергии на анализ информации. Вдобавок любой выбор поддерживает в человеке сомнения, а после могут появиться переживания, насколько правильным был сделанный шаг.

Ежемесячные платежи не требуют от человека новых решений Фото: Юлия Ласкорунская

Технологизировать и забыть Как же уменьшить эту усталость? Оказывается, интуитивно мы знаем, как решить этот вопрос: мы доводим свою жизнь до автоматизма. Наш мозг начинает искать в жизни те области, в которых можно безопасно что-то технологизировать и забыть. Все, что можно автоматизировать, мы потихоньку автоматизируем. Потому что автоматические действия экономят энергию. Банальный пример: вы выходите из душа, берете полотенце, начинаете вытираться. Попробуйте зафиксировать, как вы это делаете? Каждый раз по одной и той же траектории, которая выверена десятилетиями вашей жизни. Потому что если каждый раз, выходя из душа, вы будете думать, как вытереться, вы сойдете с ума. Автоматические действия встречаются во всех сферах жизни человека. Хороший и простой пример — автоплатежи за жилищно-коммунальные услуги. Никому не хочется возиться с квитанциями. Один раз вбил реквизиты, один раз в месяц внес показания счетчиков — и все.

Все, что можно автоматизировать, мы потихоньку автоматизируем. Потому что автоматические действия экономят энергию. Михаил Прокофьев, психолог

В благотворительности роль таких автоматических действий играют ежемесячные платежи. В какой-то момент вы приняли глобальное решение помогать. Выбрали фонд, выяснили, как он работает, убедились в том, что все прозрачно. Следующий шаг — оформили списание определенной суммы раз в месяц. И просто получаете подтверждение от банка и спасибо от фонда. Не принимая каждый раз нового решения о том, кому помочь, как это сделать и прочее.

Делать хорошее надо легко На наших глазах благотворительность становится хорошим тоном. Люди поддерживают фонды просто потому, что это соответствует их ценностям. Но если хорошее действие каждый раз требует от человека усилий, есть риск, что в какой-то момент он «сбойнет» и скажет, что это сложно. Скорее всего, сначала он просто отодвинет действие на потом (начнет прокрастинировать), ну а затем порыв помочь может вообще сойти на нет.

Фото: Юлия Ласкорунская

Так чем же (еще раз) помогают ежемесячные платежи? Тем, что, с одной стороны, это автоматическое действие, которое больше не требует от человека новых решений. Один раз дал разрешение банку — и с карточки снимают, например, 300 рублей в месяц. Это просто. А с другой стороны, благодаря регулярным списаниям, а значит, и регулярной помощи мы чувствуем, что делаем что-то хорошее. А делать хорошее надо легко. Чтобы мозг не сказал: «Слушай, это слишком дорого тебе обходится». Дорого не по деньгам, а по нервно-психической нагрузке. Кстати, это важный момент. Вроде речь идет о деньгах: какую сумму я могу потратить. Но хорошо бы посмотреть на этот процесс шире: нервно-психическое напряжение — это тоже траты, просто они выражаются в другой «валюте». Все мы знаем, что иногда бывает проще дать денег, чем тратить энергию, жертвовать сном, стрессовать и прочее. Когда же мы делаем добро легко, нервно-психических затрат нет. Забавно, но в такой ситуации даже увеличить сумму пожертвования бывает легче.

Не надо пытаться всех спасти своей зарплатой. Выделите приемлемый для вас, комфортный уровень, сколько вы готовы отдать без обид и сожалений. Михаил Прокофьев, психолог

Все — яд, все — лекарство И то и другое определяет доза. С благотворительностью такая же история. С одной стороны, она полезна для души. Человек занимается осмысленной деятельностью, облегчает страдания другого, и это благотворно влияет на его психику, придает значимость жизни. С другой стороны, если мы слишком сильно погружаемся в боль другого человека, высок риск выгорания. Это хорошо знают и врачи, и волонтеры, которые проводят много времени с больными детьми.

Важно определить свой собственный порог: с какой психологической болью другого человека лично я готов столкнуться, какую психологическую нагрузку способен выдержать. И этот порог индивидуальный. Я знаю людей, для которых важно все делать самим: приехать в больницу, что-то привезти, быть рядом. А есть люди, которые тоже хотят помогать, но, допустим, не готовы видеть глаза ребенка. Мне, например, легче помогать именно в таком «чиновничьем» варианте: организовать трансфер, перевести деньги, найти препарат. Без личного контакта. И мне кажется, важно уважать две эти полярности, потому что это индивидуальный выбор каждого человека. Люди не обязаны помогать одинаково.

Пазл обязательно сложится Фото: Unsplash

Деньги, которые выпали из кошелька Чувство меры важно и в контексте ежемесячных платежей. Не надо пытаться всех спасти своей зарплатой. Выделите приемлемый для вас, комфортный уровень, сколько вы готовы отдать без обид и сожалений. Определите, с какой суммой вы готовы запросто расстаться. Важно избегать ощущения, что теперь вы не сможете позволить себе лишнюю чашку кофе в кафе. В противном случае в вас потихоньку — не сразу — будет накапливаться раздражение. Я предлагаю такую психотехнику: представьте, что вы эти деньги просто потеряли, они выпали из кошелька. Сколько вы можете «выронить» и потом не ругать себя за это весь день? 300 рублей, 500? Отлично, значит, это и есть ваша приемлемая сумма. А если со временем вы почувствуете, что можете позволить себе больше, то эту сумму можно легко увеличить. Спасибо, что делаете хорошее и важное. Делаете легко, без усилий и внутреннего напряжения.