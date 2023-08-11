Что взять с собой в новый год

Хочется нам того или нет, но в конце декабря жизнь всегда ускоряется. Мы в самом деле мечтаем все успеть, закончить и подвести итоги. Как это сделать правильно, размышляем с психологом фонда Натальей Клипининой.

Почему так происходит? Просто потому, что мы живем в цикличном мире, где одни этапы начинаются, другие заканчиваются, а какие-то повторяются. Сложно представить себе жизнь единым, монолитным куском. Завершать, переосмыслять, что-то догонять, а что-то успевать делать в последний момент (чтобы затем с нуля, с чистого листа начать все заново и сделать лучше) — это созвучно природе большинства из нас.

Новый год как возможность подумать о том, что хотелось бы оставить или исправить Фото: Igor Shalyminov специально для Unsplash

Возможно, нам это не очень нравится, и тогда мы можем работать над тем, чтобы в жизни было больше комфорта и гармонии. Или можем учиться не жить в ощущении, что мы упускаем возможности и под конец года надо срочно что-то доделать и завершить. Однако использовать приближающийся Новый год как возможность подумать над тем, что происходит в жизни, — это хорошая возможность не только все успеть, но и взять с собой самое важное в следующий год, на следующий этап или даже на всю остальную жизнь. Что поможет подвести итоги? Для начала надо остановиться или хотя бы замедлиться. Сделать это на бегу точно не получится. Хорошо, если у вас есть традиция вести дневник, куда вы регулярно записываете свои достижения. Или ведете списки дел и отмечаете то, что завершилось. Все это хорошо показывает, что вы успели сделать за год. Семьям в больницах мы тоже советуем записывать хорошие и приятные события. Чтобы видеть, что, несмотря на сложный период, в жизни продолжает происходить (и происходит, иногда неожиданно, иногда вопреки) что-то важное и значимое.

Многие в конце декабря чувствуют опустошение, как будто следующий год надо начинать заново, но это не так. Нужно просто взять с собой в будущее все важное и ценное. Наталья Клипинина, психолог фонда

Человеку свойственно зацикливаться на неудачах, неприятностях, недоделанном. Далеко не на все мы можем повлиять, но мы точно можем коллекционировать не только наши неудачи или сложности (и бесконечно о них думать). В наших силах использовать позитивные события, дела — все то, чем мы можем гордиться, — как источник энергии и вдохновения. Важно фиксировать их: к примеру, писать записочки и складывать их в красивую коробочку или прозрачную баночку. И пусть эта визуализация станет хорошей традицией и напоминанием, что в году было не только грустное, сложное, но и радостное. А если такой традиции (пока) нет? Провожая старый год, подумайте о том, что вообще было интересного или чем запомнился каждый месяц. Отматывайте ленту памяти от нынешнего месяца назад, к началу года. Что было важного и значимого, чему новому вы научились. Возможно, вам стало нравиться что-то другое или у вас появились новые потребности, новые отношения. Все это, как ниточку, вы можете подхватить с собой в следующий год. Многие в конце декабря, наравне с желанием выдохнуть, чувствуют опустошение, как будто следующий год надо начинать заново, но это не так. Важно понимать, что многое уже подготовлено, надо продолжать жить, взяв с собой все важное и ценное.

Стать самым добрым Дедом Морозом, купить подарки детям в больницы Фото: Юлия Ласкорунская

Позвольте себе и что-то вычеркнуть «на будущее». Откажитесь от того, что было некомфортно, сделайте выводы относительно себя: к примеру, как изменить свое поведение, чтобы не допускать того, что не нравится, чтобы избегать перегрузок или не разрешать себе так долго скучать, быть подавленным, не обращаться за помощью. А почему хочется успеть сделать что-то доброе до Нового года? Если нам хорошо, мы стремимся делиться радостью. Если плохо — вспоминаем о тех, кому еще хуже или тяжелее. В предновогодней паузе больше возможности встретиться с самим собой и подумать об этом. Помочь материально или нематериально, сделать что-то для других людей. Испечь пироги соседке, связать носки ребятам из детского дома, купить мандарины в хоспис, развезти поздравительные открытки, купить подарки детям в онкологических отделениях. И почувствовать радость.

Помощь нужна всегда. И важно, чтобы она случайно не стала той гирляндой, которую достают лишь на Новый год, а потом убирают обратно. Наталья Клипинина, психолог фонда

С другой стороны, в этом есть и отголоски магического мышления: как нам кажется, что под Новый год надо завершить дела и все доделать, так же мы можем хотеть подлечить чувство вины и успеть сделать что-то хорошее. Тем более если мы вдруг обнаружили, что не так регулярно делали это в течение года. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали: как итоги лучше подводить в течение всего года, так и делать хорошее, доброе и полезное лучше регулярно. Помощь нужна всегда. И важно, чтобы она случайно не стала той гирляндой, которую достают лишь на Новый год, а потом убирают обратно. Хорошо, если добрые дела греют и освещают путь в течение всего года и мы становимся добрыми волшебниками не только в канун праздников. У нас всегда есть возможность небольшими, но значимыми действиями влиять на ход событий в жизни, увеличивать количество справедливости и доброты.