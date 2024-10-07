Делаем третий: три корпоративных субботника прошли в Измалково осенью. Еще несколько шагов сделано к благоустройству, ухоженности и красоте. В этот раз к нам в гости приехали «Градиент», «Финам» и «Фармстандарт».
Осенних работ на территории строящегося пансионата «Измалково» было намечено много: подготовка к зиме —дело нешуточное. И мы крайне признательны компаниям, которые помогли нам справиться с такой масштабной задачей. Во-первых, нужно было обрезать кусты смородины, лапчатки, кизила и других растений. Во-вторых, полоть, удалять сорняки, рыхлить почву, убирать опавшие листья и ставить пластиковые ограждения вокруг клумб. В-третьих, рыхлить землю вокруг деревьев. А затем — мульчировать (засыпать специальным материалом — прим. ред.). «Градиент», «Финам» и «Фармстандарт» с задачей справились на отлично! И все были абсолютно счастливы. Делимся с вами впечатлениями от всех трех субботников. И еще раз благодарим компании за участие!
Осенью в Измалково
Новости
Делаем шаг, делаем второй
Делаем третий: три корпоративных субботника прошли в Измалково осенью. Еще несколько шагов сделано к благоустройству, ухоженности и красоте. В этот раз к нам в гости приехали «Градиент», «Финам» и «Фармстандарт».
Счастливое число тринадцать
На субботник в Измалково приехал «Фармстандарт»: всего двенадцать человек (плюс один присоединившийся водитель), но как много в итоге сделано! И мы, кажется, знаем, в чем секрет.
Новое в октябре: акции и события
Несколько актуальных возможностей помочь детям, покупая то, что нужно вам самим; суперпредложение купить подарки детям в больницы, а еще участие в шахматном турнире — да, и так тоже можно поддержать ребят!