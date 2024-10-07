Делаем шаг, делаем второй

Делаем третий: три корпоративных субботника прошли в Измалково осенью. Еще несколько шагов сделано к благоустройству, ухоженности и красоте. В этот раз к нам в гости приехали «Градиент», «Финам» и «Фармстандарт».

Осенних работ на территории строящегося пансионата «Измалково» было намечено много: подготовка к зиме —дело нешуточное. И мы крайне признательны компаниям, которые помогли нам справиться с такой масштабной задачей. Во-первых, нужно было обрезать кусты смородины, лапчатки, кизила и других растений. Во-вторых, полоть, удалять сорняки, рыхлить почву, убирать опавшие листья и ставить пластиковые ограждения вокруг клумб. В-третьих, рыхлить землю вокруг деревьев. А затем — мульчировать (засыпать специальным материалом — прим. ред.). «Градиент», «Финам» и «Фармстандарт» с задачей справились на отлично! И все были абсолютно счастливы. Делимся с вами впечатлениями от всех трех субботников. И еще раз благодарим компании за участие!