День лучших друзей фонда 

9 июня — Международный день друзей. То есть всех, кто поддерживает фонд, в том числе на платформе «Друзья фонда». Здорово, что нас много — людей, в самом хорошем смысле одержимых идеей помощи и любви, которая спасает.

На платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» можно создавать благотворительные события. Повод? Да все что угодно: день рождения, свадьба, велопробег, мастер-класс или дружеское чаепитие — мы открыты для любых идей. На страничке события можно публиковать фотографии, репостить в соцсетях и следить за тем, как идет сбор. Собранные деньги сразу поступают в фонд, а тот, кто сделал перевод, получает благодарность.

Присоединиться к нам просто: создайте свое событие на платформе — и добро пожаловать в клуб! Это не только круто, но и полезно. Сообщество друзей всегда готово помочь с любым вопросом, нужно ли создать страничку события, оформить афишу или пригласительные на мероприятие. Именно сила сообщества часто помогает найти полезные контакты, площадки, партнеров. И конечно, мы на связи не только онлайн: мы встречаемся, пьем чай, играем, ходим на пикники и квизы ( ближайший состоится 10 июня — как раз в честь нашего дня рождения! ).

На одной из встреч сообщества познакомились Настя и Даша. Итогом стала их коллаборация — благотворительный мастер-класс по арт-терапии, который провела Настя, психолог, у Даши, владелицы лофта, в гостях.

Рассказывает Даша: «Сначала я познакомилась с волонтерами “Подари жизнь” и так загорелась после разговора, что вместе с помощницей провела мастер-класс по рисованию для детей в больнице. А потом пригласила сообщество друзей фонда к себе в гости: мы пили чай, общались, и я сразу поняла, что нашла то, что искала. Обожаю фразу “Счастье в каждом моменте”, это мой девиз по жизни. И я почувствовала такой же вайб в своих новых друзьях».

Говорит Настя: «Я с фондом уже довольно давно: помогаю как волонтер, хожу к детям в школу, бываю на ярмарках и мероприятиях. Но как только попала в сообщество, стала думать и о благотворительных событиях. Первое, в декабре, провела для подруг. А с Дашей мы решили позвать мам с детьми. Я очень довольна тем, что получилось. Накапливаю опыт и обязательно придумаю — придумаем! — что-нибудь еще».

Как попасть в сообщество?