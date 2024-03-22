«Это мой брат Миша, он помог мне выздороветь»

Ровно два года назад Никита выписался из больницы после почти двух лет лечения от иммунодефицита. Это было непросто, но все позади. Благодаря врачам и всем тем, кто помогает детям бороться и побеждать.

Никита записывал милое видео, где знакомит нас со своим братом (он стал для него донором костного мозга), рассказывает про свою сегодняшнюю жизнь, благодарит врачей и много-много улыбается.

А мы не можем не вспомнить, как именно проходило лечение Никиты и как появились деньги на покупку дорогостоящих препаратов. Начнем с того, что много лет подряд друг фонда Алексей устраивает благотворительные дни рождения. В качестве подарка он просит всех делать переводы в «Подари жизнь». В итоге каждый раз собирается большая сумма, и два года назад она помогла именно Никите: фонд купил для него иммунопрепарат «Мабтера».

Покупка второго важного лекарства — «Оренсии» — стала возможна благодаря всем тем, кто покупает фруктовые пюре «Фрутоняня». И, возможно, даже не обращают внимание на то, что на упаковке стоит логотип фонда. А ведь часть средств от покупки этих продуктов тоже уходит в поддержку подопечных фонда.



Никита получил лекарства вовремя, успешно закончил сложное лечение и уехал домой. Теперь он передает нам привет, а мы делимся им с вами! И говорим большое спасибо всем, кто очень по-разному поддерживает подопечных фонда: организовывает благотворительные дни рождения, покупает товары, которые участвуют в акциях, оформляет ежемесячную подписку.