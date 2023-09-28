Фонду нужны волонтеры-мужчины

Задач для которых — великое множество. Потому что справиться с ними женщинам бывает просто не под силу (в физическом смысле). Проще говоря, нам нужны крепкие мужские руки.

В первую очередь мужская помощь необходима, чтобы выгрузить и разместить коробки с инвентарем на складе фонда или на площадке мероприятия (а потом загрузить все обратно), разобрать и перенести тяжелую функциональную кровать. Не хватает волонтеров-мужчин, когда нужно поднять по лестнице ребенка в коляске, смонтировать стеллаж, собрать мебель или помочь при переезде с одной амбулаторной квартиры на другую. Причем чаще такие запросы возникают в будни.

Задач много, но мужчин-волонтеров в фонде мало, и многие из них по состоянию здоровья не могут поднимать тяжести. Мы вынуждены раз за разом обращаться к нашим самым отзывчивым помощникам, бесконечно благодарны им за помощь и очень хотим найти им хорошую компанию!



«Нам не сложно этим заниматься, но пул волонтеров-мужчин довольно ограничен, поэтому на площадках фонда я вижу одни и те же лица, — говорит Алексей, как раз один из команды помощников-мужчин. — Было бы здорово, если бы к нам пришли новые люди. Быть внебольничным волонтером и помогать, когда у тебя есть время и возможность — это не так уж и сложно».

Дорогие мужчины, приходите, мы вас очень ждем. Все расскажем, покажем и поможем.

Большое и сердечное спасибо всем нашим волонтерам — и мужчинам, и женщинам.