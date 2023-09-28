Задач для которых — великое множество. Потому что справиться с ними женщинам бывает просто не под силу (в физическом смысле). Проще говоря, нам нужны крепкие мужские руки.
В первую очередь мужская помощь необходима, чтобы выгрузить и разместить коробки с инвентарем на складе фонда или на площадке мероприятия (а потом загрузить все обратно), разобрать и перенести тяжелую функциональную кровать. Не хватает волонтеров-мужчин, когда нужно поднять по лестнице ребенка в коляске, смонтировать стеллаж, собрать мебель или помочь при переезде с одной амбулаторной квартиры на другую. Причем чаще такие запросы возникают в будни.
Выпускной в Центре имени Дмитрия Рогачева. Вот такую картину часто можно увидеть на наших мероприятиях.
Задач много, но мужчин-волонтеров в фонде мало, и многие из них по состоянию здоровья не могут поднимать тяжести. Мы вынуждены раз за разом обращаться к нашим самым отзывчивым помощникам, бесконечно благодарны им за помощь и очень хотим найти им хорошую компанию!
«Нам не сложно этим заниматься, но пул волонтеров-мужчин довольно ограничен, поэтому на площадках фонда я вижу одни и те же лица, — говорит Алексей, как раз один из команды помощников-мужчин. — Было бы здорово, если бы к нам пришли новые люди. Быть внебольничным волонтером и помогать, когда у тебя есть время и возможность — это не так уж и сложно».
Дорогие мужчины, приходите, мы вас очень ждем. Все расскажем, покажем и поможем.
Большое и сердечное спасибо всем нашим волонтерам — и мужчинам, и женщинам.
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Новости
Фонду нужны волонтеры-мужчины
Задач для которых — великое множество. Потому что справиться с ними женщинам бывает просто не под силу (в физическом смысле). Проще говоря, нам нужны крепкие мужские руки.
«Волонтерство — это что-то волшебное»
Небольшое видео от Нурланы Мамедовой, волонтера «Подари жизнь». Она рассказывает, чем занимается, а главное — зачем: «Прихожу в больницу, чтобы помочь детям открыть двери в новое, где ребята будут не пациентами, а творцами».
Что такое хорошо?
Как раз об этом (и о многом другом) можно и нужно говорить с учениками разных классов на «Уроках доброты», которые уже не первый год проводят волонтеры фонда «Подари жизнь» в школах.