«Главное, нам тоже было отлично»

Знакомим вас с тремя событиями, которые состоялись на платформе «Друзья фонда». Они были не только успешными, но и душевными, искренними и увлекающими за собой. Вдохновитесь и приходите придумывать свои праздники!

Рок-концерт для друзей «Много лет мы с друзьями собирались в пабе и играли для себя, просто чтобы расслабиться и переключиться после работы, — рассказывает Антон, организатор события. — А лет пять назад подумали, почему бы не сделать эти теплые ламповые вечера еще и со смыслом? Если всем нравится приходить, слушать, участвовать, и все могут позволить себе что-то в баре, то почему бы не купить билет на концерт и не перевести деньги в фонд. И мы попробовали.

Рок-банда на рок-концерте Фото: из личного архива

Про “Подари жизнь” я знаю давно. Зашел на сайт фонда и увидел площадку для желающих организовать свое событие. Зарегистрировался, отправил ссылку ребятам, мы отыграли первый концерт и собрали около 100 000 рублей. Так совпало, что у кого-то еще и день рождения был в тот день или рядом, и именинник попросил вместо подарков переводить деньги в фонд. Первый раз мы волновались, не знали, как отреагируют друзья и знакомые, в соцсетях делали анонсы. Но прикинули, что если придет 50 человек, то мы наберем нормальную сумму. А если и соберем меньше, то сами докинем что-нибудь сверху. С тех пор наши концерты стали благотворительными. Собираемся и выступаем в одном и том же пабе. Это бесплатно, мы приходим в будни вечером, нам нужно только двадцать столиков перед сценой. Самое приятное, что обычные посетители тоже присоединяются, слушают и переводят деньги. И получается, что мы для многих делаем что-то хорошее, и вообще отлично проводим время.

Платформа “Друзья фонда” — отличный цифровой сервис. Заводить события легко и приятно. Думаю, об этом важно говорить, чтобы вдохновлять людей участвовать. Антон, организатор события

Очень важно, что организация события на платформе “Друзья фонда” — это легко и просто. Удобно создавать и приятно делиться с друзьями. “Подари жизнь” сам по себе крутой фонд, которому доверяешь, хорошо, что у него есть еще и отличный цифровой сервис, в наши времена это важно. Думаю, надо обязательно об этом говорить, чтобы вдохновлять людей участвовать». Сердечный день рождения «Я педагог, работаю в школе и как волонтер фонда занимаюсь проектом “Дети помогают детям”, — рассказывает Валентина, организатор события. — Волонтером я стала лет шесть назад. Помню, что долго собиралась и сомневалась, а потом в один момент решилась и надолго погрузилась в эту чудесную тему. Приходила к детям в больницу 2-3 раза в неделю, мы с ними играли, рисовали, творили, потому что когда они в хорошем самочувствии ничто детское им не чуждо.

Валентина: «Хотелось сделать что-то, чтобы объединить друзей» Фото: из личного архива

Я знала про платформу “Друзья фонда”, но никак не могла придумать, какое событие мне устроить. Бегать я не бегаю, прыгать тоже... А потом мне пришла мысль про благотворительный день рождения. Таких событий вокруг меня вообще стало много: всем нравится, что можно вот так просто помогать. И, конечно, я давно была готова к тому, чтобы все организовать, сделать что-то очень классное, чтобы объединить людей. А еще я узнала, что мой бывший ученик, на свой праздник тоже решил помочь ребятам, которых поддерживает фонд. Мне позвонила его мама и спросила, как это сделать. А Косте всего семь лет! Меня его поступок еще больше воодушевил, придал уверенности и окрылил.

Друзья мне потом говорили, что все было просто и здорово. И благодарили. Получилось, что мой день рождения стал подарком и душевной радостью для очень многих. Валентина, организатор события

Самое сложное было написать текст, чтобы люди воодушевились. Я заявила сумму, которая по моих подсчетам должна была точно собраться, но собрали мы в несколько раз больше. Большие и малые вложения сложилось почти в 70 000 рублей. Правда, рассылать поздравлявшим ссылку было не совсем непросто. Люди же поздравляют и не всегда дарят подарки. Но я верила, что многие отзовутся, и мне было приятно, что поучаствовали почти все. А потом мне говорили, что это было просто и здорово. И очень благодарили. Получилось, что мой день рождения стал подарком и душевной радостью для многих. Точно буду повторять. А еще мы думаем, что проведем наш ежегодный семейный концерт (мы поем для родных, близких, коллег) тоже в пользу фонда». Танцуй, чтобы жить «Я хореограф, постановщик, балетмейстер. Работаю в школе танцев MDC NRG со взрослыми и детьми, обожаю как начинающих, так и продолжающих учеников, у меня есть своя команда SJ_Crew, с которой мы выходим на чемпионаты, завоевываем призовые места. Стиль направления — джаз фанк, эстрадный танец, — делится Александр Ударцев, организатор события.

Александр Ударцев, хореограф, постановщик, балетмейстер Фото: из личного архива 1 из 2

Однажды я и мой директор Любовь Орлова (с ней мы обычно придумываем разные танцевальные события), слушали трек Ксении Минаевой “Какой прекрасный день”. Там в тексте есть слова “самое лучшее детям”. Именно эта строчка нас зацепила и мы решили, что надо что-то сделать. Зима, на улице холодно, настроения нет, захотелось разрядить обстановку. Нам показалось интересным, что танцуя, в творчестве мы можем помочь подопечным “Подари жизнь”. Мы организовали благотворительный мастер-класс, участие в нем стоило около 1000 рублей, кроме того, все желающие могли просто донатить. Мы даже пригласили Ксению Минаеву, она согласилась, но в последний момент что-то не сложилось. У нас не было вопроса, кому помогать. “Подари жизнь” у всех на слуху. Мы объявили о нашем событии в соцсетях, телеграм-каналах, приглашали на классах и уроках. Все было в рабочем формате, никаких дополнительных усилий. Самое сложное — придумать, оттолкнуться нужно, конечно, от того, чем вы любите заниматься. А вообще, это очень здорово — творить. Все были рады нашему мастер-классу и воодушевлены, появилось ощущение, что все не так бренно в этом мире, можно принести пользу крупицей своего участия. Мы танцевали и радовались. И теперь в планах каждые полгода проводить мастер-класс с “Подари жизнь”».