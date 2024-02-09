Как мы строим «Измалково»?

Как сейчас обстоят дела в Измалково, где строится детский пансионат? Подводим промежуточные итоги: что получилось сделать и насколько мы продвинулись в реализации этого важного проекта.
Всего в пансионате будет восемь двухэтажных корпусов двух типов, в которых одномоментно смогут находиться 78 семей. Сейчас завершена стройка семи из восьми корпусов; один из них облицован фасадом, и еще три корпуса в работе. Восьмой корпус строится: уже есть фундамент и готов цокольный этаж.
Фото: Юлия Ласкорунская
В 2023 году у нас появился рабочий дизайн-проект интерьеров пансионата. Весь комплекс пространств будет выглядеть современно и отвечать всем требованиям, которые необходимо соблюсти для пребывания детей, проходящих лечение. При этом наши дизайнеры стремились сделать пансионат максимально уютным, напоминающим бабушкину дачу.
Также в прошлом году была разработана и одобрена концепция благоустройства территории пансионата. В «Измалково» запланированы три игровые площадки для детей всех возрастов, разные игровые элементы, зоны отдыха, теплица и огород, где дети с родителями и волонтерами смогут выращивать овощи, ягоды и зелень.
Пансионат нужен, чтобы подопечные фонда из регионов могли жить недалеко от больницы, когда они проходят лечение амбулаторно или приезжают на контрольные обследования. По оценкам врачей, эффективность лечения в комфортной обстановке возрастает на 20%. А это значит, что в пансионате подопечные фонда смогут быстрее справиться с болезнями. Ежегодно «Измалково» сможет принимать 1175 семей (семья — это ребенок с одним родителем), при этом, еще 230 детей в год смогут проходить лечение в ведущем федеральном Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.
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на специальной странице пансионата «Измалково»
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