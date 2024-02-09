Как мы строим «Измалково»?

Как сейчас обстоят дела в Измалково, где строится детский пансионат? Подводим промежуточные итоги: что получилось сделать и насколько мы продвинулись в реализации этого важного проекта.

Всего в пансионате будет восемь двухэтажных корпусов двух типов, в которых одномоментно смогут находиться 78 семей. Сейчас завершена стройка семи из восьми корпусов; один из них облицован фасадом, и еще три корпуса в работе. Восьмой корпус строится: уже есть фундамент и готов цокольный этаж.

В 2023 году у нас появился рабочий дизайн-проект интерьеров пансионата. Весь комплекс пространств будет выглядеть современно и отвечать всем требованиям, которые необходимо соблюсти для пребывания детей, проходящих лечение. При этом наши дизайнеры стремились сделать пансионат максимально уютным, напоминающим бабушкину дачу.

Также в прошлом году была разработана и одобрена концепция благоустройства территории пансионата. В «Измалково» запланированы три игровые площадки для детей всех возрастов, разные игровые элементы, зоны отдыха, теплица и огород, где дети с родителями и волонтерами смогут выращивать овощи, ягоды и зелень.