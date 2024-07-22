«Сил, мужества и огромной любви»

Мы получили видеопривет от Ксении, которая почти десять лет назад лечилась от острого миелобластного лейкоза. Ксюша желает всем, кто сейчас проходит путь лечения, сил и мужества, а тем, кто рядом, огромной любви.

Ксюше было всего одиннадцать, когда она оказалась в больнице. Сначала всем казалось, что у девочки просто затяжная ОРВИ, но потом стало понятно, что речь идет о чем-то более серьезном. После обследований был обнаружен острый миелобластный лейкоз и началось долгое лечение.

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