Мы получили видеопривет от Ксении, которая почти десять лет назад лечилась от острого миелобластного лейкоза. Ксюша желает всем, кто сейчас проходит путь лечения, сил и мужества, а тем, кто рядом, огромной любви.
Ксюше было всего одиннадцать, когда она оказалась в больнице. Сначала всем казалось, что у девочки просто затяжная ОРВИ, но потом стало понятно, что речь идет о чем-то более серьезном. После обследований был обнаружен острый миелобластный лейкоз и началось долгое лечение.
«После болезни моя жизнь стала более наполненной»
Видео: Евгения Ванеева
В больнице пришлось провести несколько месяцев, но, к счастью, болезнь удалось победить.
Сейчас Ксении двадцать лет, у нее все хорошо, она учится на историка искусства, пробует вести занятия у школьников, ходит в горные походы, живет активной и насыщенной жизнью. Она рассказывает о себе, но желает всем ребятам, которые сейчас в больнице, победы. И, конечно, говорит спасибо всем, кто помогает детям лечиться, а врачам — лечить.
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«Сил, мужества и огромной любви»
Мы получили видеопривет от Ксении, которая почти десять лет назад лечилась от острого миелобластного лейкоза. Ксюша желает всем, кто сейчас проходит путь лечения, сил и мужества, а тем, кто рядом, огромной любви.
«Однажды у меня тоже все будет хорошо»
Мы встретились с Софьей Гребенченко, бывшей подопечной «Подари жизнь», на Positive Hack Days, международном форуме по кибербезопасности. Она работала хостес на одном из стендов, подошла сказать спасибо фонду и... расплакалась.
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